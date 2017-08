Iskald ordkrig mellom USA og Russland

WASHINGTON, D.C. (VG) Russland forsøkte påvirke USAs presidentvalg i fjor i et håp om å bidra til at Donald Trump ble president. Det ble han. Likevel er forholdet mellom de to landene nå iskaldt.

– Det har blitt kjøligere den siste tiden. Likevel er det ikke på et historisk bunnivå, slik Trump hevder. Vi må ikke glemme ting som Cubakrisen i 1962 og Ronald Reagans tale om «ondskapens imperium» på 80-tallet, sier Professor og leder for statsvitenskapelig fakultet ved Columbia University i New York, Timothy M. Frye til VG.

Onsdag signerte presidenten en lov som innebærer nye sanksjoner mot blant annet Russland. Loven er formulert på en slik måte at presidenten ikke kan oppheve sanksjonene mot landet uten at Kongressen, som for øvrig vedtok loven med overveldende, tverrpolitisk flertall, er enig.

Ifølge Frye, som har Russland som sitt spesialfelt, var dette et av hovedmålene med den nye loven, hvis sanksjoner er mer symbolske sammenlignet med de sanksjonene som allerede finnes.

Signerte, men tok avstand



Like etter at Trump signerte loven om sanksjonene sendte han ut en pressemelding der han nærmest tok avstand fra innholdet i den. Han kritiserte den også for å være i strid med grunnloven, som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar. Han valgte likevel å signere den, for å «skape nasjonalt samhold».

Torsdag så Trump ut til å ha glemt akkurat det, da han tvitret om USAs forhold til Russland:

«Vårt forhold til Russland er på et historisk lavt og veldig farlig nivå. Dere kan takke Kongressen, de samme folkene som ikke vil gi oss helsereform.»

Presidenten sier ingenting om Russlands forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget, noe som er blant årsakene til at Kongressen ønsket strengere sanksjoner. Senator John McCain var raskt ute med å påpeke at også Russland spiller en rolle i forholdet mellom de to landene.

Så godt som alle politikere i Washington, D.C., samt de store etterretningsorganisasjonene, er krystallklare på at Russland blandet seg inn. Donald Trump virker snart å være den eneste i USAs hovedstad som ikke er villig til å erkjenne det.

– Det er usikkerhet i Kongressen, i Russland og i Europa rundt hvilken Russland-politikk USA kommer til å føre. Kongressen og etterretningsorganisasjonene vil føre en tøff linje, mens det samtidig virker som at Trump ikke tar trusselen fra Russland på alvor, sier professor Frye.

– Gjør folk nervøse



Han får støtte av Jo Jakobsen, professor i statsvitenskap ved NTNU.

– Det som er spesielt er at Trump hele tiden har signalisert at han har respekt for Russland og har et ønske om vennskap. Flertallet i USA behandler Russland som en fiende.

PROFESSOR: Timothy Frye ved Columbia University. Foto: Privat

Frye sier han ikke har noen god forklaring på hvorfor Trump ikke har villet si noe negativt om Putin så langt, men mener det er oppsiktsvekkende.

– Hadde man forstått motivasjonen hans bedre, så kunne man argumentert for om den var riktig eller gal. Det går ikke når man ikke vet hvordan han tenker, og det er det som gjør folk nervøse nå.

Professoren peker på at det så langt ikke finnes klare bevis for konspirering mellom Trump-kampanjen og Russland, eller bevis for at han via sin forretningsvirksomhet har hvitvasket penger i landet.

– Dermed vet man ikke om dette kan være årsaker til Trumps holdninger. At han liker autoritære figurer betyr jo ikke nødvendigvis at han liker Putin. Man kunne jo se for seg at han ville vise seg selv som en sterk president som sto opp mot sin russiske kollega, men her mangler det rett og slett en strategi den ene eller andre veien, mener Frye.

Sterkt system



Statsviter Are Tågvold Flaten, redaktør av AmerikanskPolitikk.no, mener denne saken er et eksempel på styrken i det amerikanske systemet.

– Han trengte ikke signere i første omgang – for på den måten å markere sin misnøye – men med den tverrpolitiske enigheten i Senatet ville dette uansett blitt gjennomført til slutt. Dette viser sånn sett styrken til det amerikanske systemet og makten Senatet faktisk har, når de for en gangs skyld er enige om noe, sier Flaten.

Samtidig som Trump kritiserer Kongressen og ikke Russland, gjør hans visepresident nettopp det. På en rundreise til Estland, Georgia og Montenegro gikk Mike Pence knallhardt ut mot Russland, som han kalte en «uforutsigbar nabo som forsøker å tegne om internasjonale grenser med makt».

– De fortsetter å forsøke å underminere suverene staters demokrati, og å splitte opp frie, europeiske stater, sa Pence på en pressekonferanse i Tallinn.

Russlands utenriksdepartement kaller uttalelsene «primitiv kald krig-ideologi», ifølge Reuters.

– Dette gjør det jo vanskelig for utenforstående å skjønne hva som skjer med amerikansk Russland-politikk. Pence inntar den tradisjonelle, republikanske politikken med kritikk mot Russland og sterk støtte til NATO. Når presidenten ikke er like tydelig, skaper det forvirring, mener Timothy Frye.

Russland: Svakt og ydmykende



Dmitrij Medvedev, Russlands statsminister, mener de nye sanksjonene ødelegger alt håp om et bedre forhold til Trumps administrasjon. På Twitter langer han ut mot Trump, med ordvalg som neppe er tilfeldige:

«Trump-administrasjonen har vist sin totale svakhet med å gi den utøvende makten til Kongressen på den mest ydmykende måte.»

Medvedev tror sanksjonene vil kunne vare i flere tiår, ettersom den amerikanske presidenten i praksis er maktesløs mot Kongressen i dette tilfellet. Statsministeren kaller det hele en åpen handelskrig.

Russland har reagert på sanksjonene også med handling, ikke bare i ord. Forrige uke, etter at Kongressen hadde stemt for sanksjonene, annonserte president Vladimir Putin at de kommer til å utvise 755 amerikanske diplomater fra Russland.

– Putin kunne helt klart ha kommet med betydelig kraftigere motreaksjoner, men frem til Washington kan enes om en Russland-politikk ønsker han fleksibilitet, og å være åpen for diplomatiske løsninger, tror professor Frye.

Jo Jakobsen påpeker at Russland har utfordringer.

– Trump står jo svakt som politisk leder, men Russland har store økonomiske utfordringer og står fortsatt svakere enn USA.

Også Are Tågvold Flaten peker på at Trump sliter.

– Det at Trump ikke klarte å signere uten å vise sin misnøye såpass sterkt bidrar til å svekke hans posisjon i denne saken. Han har satt seg selv i en vanskelig situasjon.