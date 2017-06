Hyllet politimann åpnet baseballkampen etter Virginia-skytingen

Her tar politimann David Bailey det første kastet under kampen som politikerne trente til da en mann åpnet ild.

Det som skulle være forberedelser til en kamp mot kollegene fra Det demokratiske parti, endte i et blodbad da James Hodgkinson (66) startet å skyte mot en gruppe republikanske politikere og noen av deres rådgivere i Virginia.

Natt til fredag norsk tid spilles den tradisjonsrike baseballkampen som planlagt. Med et stort sikkerhetsoppbud kastet David Bailey - en av politibetjentene som har fått ros «for å ha forhindret en massakre» - den første ballen.

Sammen med en annen politimann var han på treningen med kongresspolitiker Steve Scalise, som nå ligger med kritiske skader på sykehus.

Politimennene åpnet ild mot gjerningsmannen, og har senere blitt hyllet for sin raske reaksjon. Bailey ble selv skadet i angrepet, og måtte støtte seg til en krykke da han åpnet veldedighetskampen.

SKADET: Rådgiver Zach Barth og kongresspolitiker Roger Williams måtte også ty til krykker under baseballkampen. Foto: Alex Brandon , AP

Like før kampen startet, la Donald Trump ut en video, som også ble spilt på storskjermen på stadion. Her sier han at baseballkampen mellom de to partiene alltid har vært viktig, men at årets kamp er helt spesiell.

– Ved å spille viser vi verden at vi ikke vil la oss skremme av trusler og vold mot demokratiet vårt.

Videre sender han sine tanker til familien til Scalise, som han omtaler som «en venn, en patriot og en ekte fighter»,

– Jeg vet at dere vil spille ekstra godt for ham i kveld.

Datteren Ivanka var sammen med to av barna blant de mange som hadde møtt opp for å følge kampen i Washington D.C.

TOMMEL OPP: Ivanka Trump smiler til publikum under baseballkampen i Nationals Park i Washington natt til fredag. Foto: Aaron P. Bernstein , Reuters

Noen timer før baseballkampen startet, møtte kona til gjerningsmannen pressen utenfor sitt hjem i Belleville i delstaten Illinois.

– Jeg kan ikke tro at han gjorde dette, sier Sue Hodgkinson.

Hun har vært gift med James Hodgkinson (66) i nesten 30 år, men forteller at de ikke har sett hverandre siden han flyttet til Washington D.C. i mars.

Hun sier at mannen flyttet til byen for å «jobbe med å endre skattereglene», men at hun ikke visste at han hadde våpen med seg.

– Jeg beklager at han gjorde dette. Det er ingenting jeg kunne gjøre, sier hun.

GJERNINGSMANN: James Hodgkinson (66), her avbildet i en protest i sin hjemby Belleville i 2012, døde av skadene han pådro seg i skyteangrepet. Foto: Derik Holtmann , AP

Hun ønsker ikke å kommentere mannens politiske synspunkter, som har blitt mye omtalt etter angrepet.

Han var en sterk kritiker av republikanerne og president Donald Trump. Broren Michael Hodgkinson har tidligere fortalt til New YorkTimes at han ble opprørt over valgresultatet, og at han «ut av det blå» flyttet til Washington D.C. for å protestere.

Dale Walsh har kjent 66-åringen i flere år. Han beskriver vennen som «morsom, utadvendt og lidenskapelig overfor sine meninger».

Han understreker at det ikke var noe som tydet på at 66-åringen ville ty til vold.

– Jeg vil bare at folk skal vite at han ikke var ond. Han var lei, tror jeg, av politikken, sier han til KSDK-TV.

På sin Facebook-side har han uttrykt mye støtte til Bernie Sanders, som han også jobbet frivillig for under demokratenes primærvalg i fjor. Sanders har selv fordømt angrepet - og kalt det for «kvalmende».

Lyndon Evanko, en pensjonert advokat som tidligere har representert 66-åringen, har tidligere omtalt ham som en «misantrop».

– Han var svært hissig. En liten sint mann, men ikke en person jeg ville forvente at skulle gjøre noe slikt.