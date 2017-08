Hun er Trumps nye kommunikasjonssjef

Hope Hicks (28) tar over jobben etter Anthony Scaramucci, og skal fungere som midlertidig kommunikasjonssjef.

En fast kommunikasjonssjef skal etter planen utpekes senere, sa en representant for administrasjonen til president Donald Trump onsdag.

Hicks kommer fra stillingen som direktør for strategisk kommunikasjon i Det hvite hus. Hun har fulgt Trump tett i flere år og regnes som en nøkkelperson i presidentens indre sirkel. Tidligere har hun fungert som PR-ekspert i Trumps foretak, og som talsperson i presidentvalgkampen.

Omstokkingen i administrasjonen skjer samtidig som presidenten er i hardt vær for kommentarene sine angående sammenstøtene i Charlottesville, der en kvinne ble drept og rundt 20 skadet.

Fyller Scaramuccis sko

HOLDT 10 DAGER: Anthony Scaramucci er den kommunikasjonssjefen som har sittet kortest i stillingens historie. Foto: Pablo Martinez Monsivais , AP

Å jobbe med kommunikasjon for Trump-administrasjonen har vist seg å kunne ende uheldig for de som tar på seg oppgaven.

Anthony Scaramucci, som hadde stillingen før Hicks, måtte slutte etter bare ti dager i jobben.

Scaramucci ble særlig omstridt etter at han kom med en tirade til en reporter for The New Yorker, der han blant annet sa kollegaen Reince Priebus «er faen ta paranoid-schizofren».

Scaramucci selv kom med støttende ord til Hicks på Twitter:

«Hope er en fantastisk person og vil gjøre en flott jobb. Ønsker henne alt godt.»

Ble egen komi-karakter

Også tidligere pressesjef Sean Spicer, som skal ha sagt opp i protest da Trump ga jobben som ny kommunikasjonssjef til Scaramucci, har fått hard medfart i media.

Sean Spicer var for mange, særlig utenfor USA, en ukjent mann før han ble pressesekretær for Trump. Under tiden som pressesjef ble han en egen karakter på komi-showet «Saturday Night Live», parodiert av Melissa McCarthy. McCarthy har til og med bli nominert til en Emmy-pris for sin tolkning av Spicer.