Houston-katastrofen: Her reddes de fra vannmassene

KINGWOOD (VG) Ekstremværet Harvey har til nå krevd minst 18 liv - og tallene stiger. Fire døgn etter at katastrofeværet rammet Texas reddes folk fremdeles ut av hjemmene sine i områdene rundt millionbyen Houston.

– Vi forsøkte å vente så lenge vi kunne, for å redde alle tingene våre, men når vi fikk en telefon om at ting kommer til å bli verre, bestemte vi oss for å komme oss ut av huset vårt, sier Francesco Lopez til VG tirsdag i 16-tiden, lokal tid.

Likevel gjorde ikke alle som han og hans familie. Enkelte valgte å bli.

– Det er helt idiotisk å ikke takke ja til hjelp nå. Vi fant en familie med et lite barn. De ville ikke bli med oss. Jeg fatter det ikke, sier en redningsarbeider, som ikke ønsker å oppgi navnet sitt ettersom det kun er sjefen hans som skal uttale seg til media.

Da VG var med frivillige redningsabeidere i båt opplevde vi det samme. Flere takket nei til å bli tatt med til tørt land.

Onsdag morgen, norsk tid, er antall døde etter Harveys herjinger kommet opp i 18 - et tall som er forventet å stige kraftig når vannet etter hvert trekker seg tilbake, og skadeomfanget blir kjent for alvor.

For Francesco Lopez var det ikke lenger noen tvil om at de ville ut av vannmassene. Selv om familien bor i andre etasje i bygningen stod vannet nesten 2,5 meter opp når de forlot stedet.

– Skremmende

I Kingwood, et stykke nord for selve Houston har det blitt reddet folk gjennom hele tirsdagen, opplyser folk som tar imot de evakuert. Fra stedet båtene setter dem i land, etter å ha kjørt gjennom det som normalt er en bilvei, blir folk fraktet til mottak som er opprettet på en lokal ungdomsskole og i to kirker.

Lopez, som kom i land med øglen sin i en plastboks, er en lettet mann nå.

– Nå er koma, niesen og mine to døtrer i sikkerhet.

ENDELIG I SIKKERHET: Liz Wysatta blir reddet med hunden sin. På den fjerde dagen pågår det fremdeles redningsarbeid for å hente ut flomfaste. Foto: Lech Klaudia , VG

Også Liz Wysatta, som kommer i land med svigerforeldrene, en hund og en katt, er glad hun er trygg nå.

– Vi har ventet hele dagen på å bli fraktet ut. Det var skummelt i går kveld når vannet startet å stige, men det er egentlig bare veldig trist alt sammen.

– Hvordan føles det nå?

– Vi er i live. Det er alt som betyr noe. Alt det andre er bare ting.

Også svigerforeldre Meg og Mike Wysatta pustet lettet.

– Det var ganske skremmende. Vi fikk 120 vann inn i huset, sier ekteparet.

UNDER VANN: En gate er blitt til elv. Bilene har vann til taket. Foto: Lech Klaudia , VG

Boliger ødelagt



Selv om det er gått over fire døgn siden det som først var en orkan og senere ble nedgradert til en tropisk storm slo inn over land er dramatikken i Texas på ingen måte over. De enorme nedbørsmengdene som fulgte med Harvey har gjort ufattelige skader. Lokale medier melder at enkelte steder har fått vanvittige 1250 millimeter nedbør de siste dagene.

Overalt står bygninger, biler og andre ting under vann. Da VG tirsdag ettermiddag var med kompisene Matt Taylor og Manse Draper ut i båt i Kingwood så vi hele nabolag stå mer eller mindre under vann. Gater var blitt til elver. Enkelte hus lignet mer på brygger enn boliger.

De to hadde hentet ut folk siden klokken 08.00 på morgenen.

SNART PÅ TØRT LAND: Carla og Francesco Lopez har blitt reddet fra sitt oversvømte hus i Kingwood. Foto: Lech Klaudia , VG

Ifølge Fox News er han en av over 13.000 mennesker som har blitt reddet fra sin oversvømmende hjem. Ennå venter andre på å bli det. Tusener har blitt installert i midlertidige mottak. To av dem kan romme så mange som 5000 personer. Når disse kan vende tilbake til sine hjem, og hvilke ødeleggelser som venter der er for tidlig å si. At de er store er helt sikkert.

Ifølge MSNBC har bare rundt en av seks huseiere i området forsikring som vil dekke dem etter naturkatastrofen. Det vil kunne få tragiske økonomiske følger for tusenvis av familie. Det vil gå måneder og trolig år å få fikse alle skader i et enormt stort geografisk område.