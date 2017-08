Houston-flommen: – Når våre naboer trenger hjelp, så hjelper vi

THE WOODLANDS (VG) Frivillige med og uten båter strømmer mot Houston for å hjelpe redde de som er sperret inne av de enorme vannmassene i Texas’ største by.

– Når våre naboer trenger hjelp, så hjelper vi. Det er slik vi gjør det i Texas, forteller kompisene Chris Bugg og Eric Neff til VG.

De bor i Conroe, syv mil nord for Houston sentrum. Der har de vært heldige og unngått store vannmasser. 30 kilometer lengre sør er de ikke like heldige. Og det er disse «naboene» kompisene nå er kommet for å hjelpe.

Ved brannstasjonen i Spring har Dustin Criager gjennom hele mandagen tatt imot frivillige som vil bidra.

– Det er mange som kommer hit og vil hjelpe. Vi tar gladelig imot dem. Etter at vi har sjekket hva de kan bidra med sender vi dem ut sammen med våre folk der hjelpen trengs mest, sier Criager til VG.

– Holder på hele natten om vi må

Hele veien fra Dallas har VG kjørt side om side med en rekke biler med båt på tilhengeren. Lenger sørover enn Spring, mot selve millionbyen Houston, kommer man ikke på motorveien. Den er stengt.

Bare et par kilometer nord for brannstasjonen kjører VG forbi områder som står fullstendig under vann. Biler stikker så vidt opp over vannflaten. Butikker har vann til høyt opp på veggen. Straks vannet forsvinner vil store materielle skader garantert komme til syne. Og dette er på ingen måte det hardest rammede området.

UNDER VANN: Orkanen «Harvey» har skapt store oversvømmelser i Houston-området i delstaten Texas. Dette bildet er fra The Woodlands, nord for byen. Foto: Lech Klaudia , VG

Bugg og Neff forteller at de har båt med seg på tilhenger og kan være med for å hente folk ut. Andre frivillige har ikke båt selv, men kan være med og hjelpe dem som har. Criager takker dem alle, byr på sandwich og gir dem ulike oppdrag.

– Det er fremdeles mange som trenger å hentes ut. Og de trenger hjelp nå straks. Vi har en båt og kan bidra. Derfor kom vi hit, forklarer Bugg, mens regnet pøser ned over ham.

Han frykter at situasjonen skal bli verre, men sier at det er en bekymring de får ta senere. Nå ønsker han bare å gjøre en innsats.

– Om nødvendig holder vi på hele natten, slår han fast.

Rundt 4.000 redningsarbeidere deltar i innsatsen i tillegg til frivillige, skriver NTB. 600 båter er satt inn i evakueringen.

LANG, LANG REKKE: En rekke frivillige med båter står i kø for å hjelpe til med redningsrabeidet. Foto: Lech Klaudia , VG

Vann til hustak

Ifølge politiet i Houston hadde man per klokken 20 lokal tid mandag kveld, reddet ut 3052 mennesker fra vannmassene. Fremdeles er det likevel mange som ikke har kommet seg ut. Redningsmannskaper kan høre rop om hjelp fra hus i byen.

Samtidig ser ikke regnet ut til å stoppe med det første.

Meteorologene melder også at «Harvey», som på sitt sterkeste var en kategori 4 orkan, men nå er kategorisert som en tropisk storm, snart er på vei inn over land på nytt. Usikkerheten rundt hvordan dette vil slå ut er stor.

Allerede står vannet i de mest ekstreme områdene helt opp til hustakene. Uværet og oversvømmelsene har nå vart i fire dager.

Frykten er at også deler av Louisiana vil bli hardt rammet. 12 år etter orkanen «Kathrina» har New Orleans fremdeles de vonde minnene fra den gangen.

Trump lover hjelp

Så langt er det bare meldt om åtte døde. Blant dem fire barn og deres oldeforeldre. Alle satt i en bil som ble tatt av vannmassene etter å ha kjørt over ei bru søndag ettermiddag, ifølge TV-kanalen KHOU-TV.

Politisjefen i Houston, Art Acevedo, sier han er svært bekymret for hvor mange lik som kommer til å bli funnet når vannet igjen synker.

President Donald Trump lover at de som er rammet av uværet Harvey vil få rask og god hjelp.

– Dere kommer til å få det dere trenger, og det vil gå fort, sa Trump mandag.

Men han sa også at gjenoppbyggingen vil være «en lang og vanskelig vei».

Uværet er den første naturkatastrofen i USA siden Trump ble president i januar. Han er ventet å besøke regionen tirsdag.