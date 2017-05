Hillary Clinton legger skylden på FBI-sjefen og Wikileaks for valgtapet

Hillary Clinton hevder at dersom valget hadde blitt avholdt to uker før det ble, hadde hun vært USAs president.

– Det var ingen perfekt valgkampanje. Noe slikt finnes ikke. Men jeg lå an til å vinne inntil kombinasjonen av James Comeys brev og russiske Wikileaks sådde tvil hos personer som hadde tenkt til å stemme på meg, sier Hillary Clinton i et intervju med en CNN-journalist på et kvinnesaksarrangement i New York.

Clinton viser med det til at FBI-sjef James Comey i slutten av oktober sendte et brev til Kongressen der han varslet en opptrapping av etterforskingen av epostene hennes, og at store mengder stjålne eposter fra Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta ble offentliggjort på WikiLeaks og andre nettsteder.

– Hvis valget hadde blitt avholdt 27. oktober, hadde jeg vært deres president, slo hun fast overfor forsamlingen.

Samtidig tok hun personlig ansvar for at det ble valgtap, men understreket gjentatte ganger at det var hun som endte opp med flest stemmer.

Stor VG-spesial: 100 dager med Donald Trump

– Russland blandet seg inn



Clinton har tidligere hevdet at Russland og president Vladimir Putin blandet seg inn i valget. På arrangement slo hun igjen fast at dette skjedde.

– Han blandet seg helt klart inn i valget vårt. Det er klart at han prøvde å såre meg og hjelpe motstanderen min, sier hun.

Kvinnefiendtlighet spilte også inn, ifølge Clinton.

– Ja, jeg tror det spilte en rolle. Jeg tror andre ting også spilte inn. For hver dag som går, finner vi ut mer om den enestående innblandingen, blant annet fra en utenlandsk makt som har en leder som ikke er i min fanklubb, sier hun.

Nye trusler: Nord-Korea vil trappe opp atomprogrammet til «det maksimale»

Beholder håpet



I løpet av intervjuet var Clinton innom flere ulike temaer. Hun roste blant annet forsvarsminister James Mattis for at han argumenterte mot Donald Trumps planlagte kutt i bistandsbudsjettet.

– Jeg har et håp om at stemmer som Mattis og andre vil begynne å påvirke administrasjonen, sier hun.

Ordkrigen med Nord-Korea og president Kim Jung-un ble også tatt opp i intervjuet.

– Jeg tar denne trusselen veldig seriøst. Jeg tror ikke at vi alene er i stand til å legge det skikkelige presset på dette nordkoreanske regimet som må til, sier hun, og la til at Nord-Korea må møtes med et bredt strategisk rammeverk som inkluderer Kina, Japan, Russland og Sør-Korea.