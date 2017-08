Hevdet orkan var straff fra Gud - mistet huset

NEW YORK (VG) Den kristne lobbyisten Tony Perkins har tidligere hevdet at Gud sender naturkatastrofer for å straffe homofile. Søndag forsvant huset hans i flommen som har rammet Texas.

FLOMRAMMET: Den kristne lobbyisten Tony Perkins er blant dem som er rammet av flomkatastrofen i Texas. Foto: Reuters

Lederen for den kontroversielle kristne organisasjonen Family Research Council har lenge drevet et aggressivt korstog mot homofili, og har blant annet hevdet at pedofili er et «homofilt problem».

Han har også slått fast at homofili strider mot evolusjonen, og sammenlignet det med å være avhengig av alkohol eller narkotika.

– Beskjed fra Gud



I forbindelse med den tropiske stormen Joaquin i 2015, som skapte store ødeleggelser på Bahamas og Bermuda, var han blant dem som hevdet at katastrofen var Guds reaksjon på lovendringen som ga homofile mulighet til å gifte seg.

– Folk på venstresiden forsøker å latterliggjøre det, men mange har opplevd opp gjennom historien at Gud forsøker å gi oss en beskjed gjennom naturkatastrofer, sa Perkins i radioshowet sitt i forbindelse med et intervju med Jonathan Cahn.

Søndag ble Perkins selv rammet av flommen som herjer i Texas. På sitt eget radioshow karakteriserte han uværet som en flom med «bibelske proporsjoner», og han forteller hvordan familien ble tvunget til å flykte fra hjemmet i en kano.

Enorme ødeleggelser



Minst fem mennesker har mistet livet og mange er skadet etter orkanen Harveys herjinger i delstaten Texas. Stormen har brakt med seg enorme nedbørsmengder og flommen har ført til omfattende materielle skader.

FAKTA: EKSTREMVÆRET HARVEY * Opptil 40 personer er savnet, og det er så langt meldt om minst 30 skadde som følge av ekstremværet Harveys herjinger i den amerikanske delstaten Texas, opplyser lokalt politi. * Fem personer er meldt omkommet, men myndighetene har bare bekreftet tre av dødsfallene. * Myndighetene i Texas har satt inn et mannskap på 4.000 fra Nasjonalgarden for å bistå i redningsarbeidet. * Lørdag ble det målt opp mot en halv meter nedbør på de verst rammede stedene, og nærmere 300.000 mennesker var strømløse. * Harvey begynte søndag å flytte seg mer i retning av havet igjen, men det kan likevel ventes en liten styrking mandag kveld og tirsdag, ifølge det nasjonale orkansenteret. * Meteorologene opplyser at uværet og oversvømmelsene som det fører med seg, vil vare i flere dager. Vannstanden kan enkelte steder komme til å stige med opptil 4 meter, noe som ifølge National Hurricane Center kan resultere i «katastrofal» flom. * Det bor 2,3 millioner mennesker i Houston, USAs fjerde største by. Medregnet Houstons forsteder i nabokommunene bor det nesten 7 millioner mennesker i området. (NTB)

De to største flyplassene i Houston har måttet stenge, og to sykehus er evakuert. En lokal fjernsynsstasjon har også måttet stenge, og flere av veiene ut av byen ligger under vann. Hustak er revet av, bobiler er snudd på hodet og flere hundre tusen husstander er strømløse, melder NTB.

Det nasjonale orkansenteret varsler at det kan komme enda mer regn.

Orkansenteret opplyser at Harvey vil bevege seg ut av den midtre delen av kystområdet i Texas i løpet av mandag og tirsdag.

The National Weather Service, USAs nasjonale meteorologiske institutt, gikk søndag ut med en advarsel og omtaler «Harvey» som en storm som «overgår alt som er opplevd tidligere», ifølge New York Times.

Texas-guvernør Greg Abbott har beordret ytterligere 1000 mannskaper fra nasjonalgarden til Houston for å bistå i redningsarbeidet mandag. Fra før bistår en styrke på 3000 personer. Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere.