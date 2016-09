Her er de historiske TV-debattene

Om noen timer sendes det som kalles «tidenes TV-debatt» på amerikansk TV. Men dette er på langt nær den første presidentduellen for historiebøkene.

Første møte mellom demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton og republikanerenes Donald Trump på direktesendt TV er få timer unna. Klokken 03.00 norsk tid går duellen av staben - og det er forventet rekordhøye seertall.

Mange spør seg om de to presidentkandidatene vil framføre argumenter som er til å stole på. Vil de klare å holde masken, og ikke angripe hverandre med usakelige argumenter? Vil noen dumme seg ut?

En trøst for de to kandidatene kan være at om noe skulle gå galt, så er det i alle fall ikke første gang det skjer. Her er et utvalg debatter fra amerikansk politikk som vi husker.

Nixon mot Kennedy, 1960

Dette er den første og kanskje mest kjente presidentdebatten som har blitt sendt på amerikansk TV.

Richard Nixon var på bedringens vei etter en sykdomsperiode da han skulle møte John F. Kennedy til debatt. Likevel nektet han å bli sminket, og i ettertid har det blir skrevet mye om hvordan Nixon fremsto som blek og sliten ved siden av sin yngre, solbrune rival.

Og hvem vant debatten? TV-seere skal ha døpt Kennedy til vinneren, mens de som hørte sendingen på radio holdt en knapp på Nixon.

BOMMET: Daværende president Gerald Ford(t.h.) var ikke helt oppdatert på situasjonen i Øst-Europa, og kom med påstander som medvirket til at han tapte presidentenkampen mot Jimmy Carter i 1976. Foto: AP

Ford mot Carter, 1976

Den republikanske presidenten Gerald Ford, som tok over ledervervet etter Nixon og Watergate-skandalen, hadde lenge overtaket mot demokratenes Jimmy Carter.

Det forandret seg raskt etter at Ford presterte å si at det ikke finnes noe sovjetisk herredømme i Øst-Europa – mens Den kalde krigen raste for fullt.

Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole, Hilde E. Restad, husker denne debatten.

– Den gang var det viktig med substans. Ford sa at han mente Sovjetunionen ikke hadde innflytelse over Øst-Europa. Da lærte man jo noe viktig om Ford. Noe som fikk betydning, sier Restad.

Ford tapte til slutt mot Carter.

Reagan mot Mondale, 1984



Republikaneren Ronald Regan var 73 år – og med det den eldste presidenten i amerikansk historie – da han møtte demokraten Walter Mondale (56) til duell. Det var lenge blitt stilt spørsmål ved Regans alder, men republikaneren la den ballen død i denne historiske debatten, minnes en av Norges mest erfarne USA-kjennere Ole O. Moen.

– Reagan var ofte helt på jordet og framsto slik ryktet ville ha det til, at han slet med hukommelsen. Men da han fikk sjansen i neste debatt slo han tilbake med denne slagferdige replikken:

«Jeg nekter å gjøre alder til en sak i denne valgkampen, og jeg nekter å slå politisk mynt på min motstanders unge alder og uerfarenhet».

Reagan ble gjenvalgt.

BLE GJENVALGT: President Ronald Reagan(t.v.) var kongen av one-linere, og dekket ofte over manglende fakta-kunnskaper med en kvikk replikk. Dette var med på å beseire demokraten, Walter Mondale i 1984. Foto: AP

Bush mot Clinton og Perot, 1992

Man kan også begå tabber uten å si noe. Det fikk president George Bush erfare under en debatt mot utfordrerne Bill Clinton og Ross Perot. Kameraene fanget nemlig opp at han kastet et blikk på klokken, noe som signalisert at han syntes debatten var kjedelig og håpet den snart var over.

Senere svarte han på kritikken ved å si:

«Om jeg var glad for at den fordømte greia var over? Ja, og kanskje var det derfor jeg så på klokka. Bare ti minutter til med denne møkka.»

Gore mot Bush, 2000



Ole O. Moen husker også det første debattmøtet mellom kandidatene Al Gore og George W. Bush i 2000.

– Visepresident Gore var den drevne politikeren, og en gigant i forhold til den langt mer uerfarne Bush. Selv om han hadde fått advarsler om ikke opptre arrogant og riste på hodet over opponentens «håpløse» utsagn, var det nettopp det Al Gore gjorde, og dummet seg ut på det. Folk følte medynk med Bush som slet med å huske navn på ulike land og virket usikker.

Den republikanske kandidaten Bush lå bak Gore på meningsmålingene, men kom seg opp på siden og etter hvert foran.

Da visepresidenten i tillegg var overdrevent høflig og strøk George W. Bush etter hårene i den neste debatten de to imellom, ble Al Gore oppfattet som smiskete og forspilte sine sjanser på det, forteller Ole O. Moen.

Obama mot Clinton, 2008



I 2008 kjempet Clinton og Obama om å bli demokratenes presidentkandidat. Under en debatt ble kandidatene spurt hvem av de to som var best likt blant velgerne. Clinton fikk spørsmålet «liker velgerene rett og slett Obama bedre?». Hun fleipet det bort, og avsluttet med å si «Jeg tror da ikke jeg er så ille». Obamas svar på dette har i ettertid blitt sett på som nedlatende. Han svarte: «Du er da likandes nok».