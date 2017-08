Henrettelse utsatt etter DNA-funn

Kun timer før drapsdømte Marcellus Williams (48) etter planen skulle få giftsprøyten, ble henrettelsen utsatt.

Han er dømt til døden for å ha drept journalisten Felicia Gayle (42) med 43 knivstikk under et ran i hennes hjem i St. Louis i 1998, og skulle etter planen henrettes natt til onsdag norsk tid.

Slik ble det imidlertid ikke.

Missouri-guvernør Eric Greitens satte ned foten, og har opprettet en kommisjon, som skal gå gjennom saken. Årsaken er at det er sådd tvil om skyldspørsmålet, etter at det ble lagt frem nye DNA-bevis, som ikke var tilgjengelige under rettssaken.

– En dødsdom er den ultimate, permanente straff. For å gjennomføre dødsstraff, må folket i Missouri ha tillit til skyldspørsmålet, sier guvernøren.

Den 55. kvinnen som har fått dødsstraff i USA: Dømt for drapet på kusinen (10)



CNN skriver at det er funnet DNA-spor fra kun én mann på drapskniven – og at disse ikke stammer fra 48-åringen. Ifølge forsvaret er det også funnet hår på offeret og skoavtrykk på åstedet, som heller ikke matcher den drapsdømte.

– Analysen av DNA på kniven er ikke nok til å inkriminere noen, men det er nok til å utelukke noen. Det er som å finne et trygdekort med noen uskarpe tall. Det er fortsatt nok til i det minste å utelukke noen, sier DNA-ekspert og biolog Greg Hampikian, som er leid inn av forsvaret.

Sykepleier drapsdømt i 1984: Nå er hun siktet for fire nye barnedrap

Påtalemyndigheten har på sin side argumentert for at henrettelsen bør gå sin gang, da de mener at de nye DNA-funnene ikke overgår andre bevis som knytter 48-åringen til drapet.

I et dokument skriver de at det «ikke ville vært overraskende om Williams, som tok på seg en jakke fra åstedet for å dekke til sin blodige skjorte, brukte hansker under ranet og drapet».

Ifølge rettsdokumenter fant politiet blant annet en bærbar datamaskin som tilhørte offerets ektemann i bagasjerommet på bilen til 48-åringen. Hans kjæreste og cellekamerat fortalte også i retten at 48-åringen hadde innrømmet drapet overfor dem, noe han selv nekter for.

Fikk du med deg? Mistenkt seriemorder pågrepet i Arizona