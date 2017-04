Henrettelse av dødsdømt fange i USA utsatt

Den dødsdømte fangen Don Davis i Arkansas ble mandag kveld servert det som skulle bli hans siste måltid. Kort tid senere ble henrettelsen av ham midlertidig stanset.

Henrettelsen av drapsdømte Don Davis (54) skulle etter planen bli den første i den Arkansas siden 2005, samt en av flere planlagte henrettelser i den amerikanske delstaten denne måneden.

Mandag kveld ble 54-åringen derfor servert et såkalt siste måltid, bestående av blant annet stekt kylling, potetmos og jordbærkake, melder nyhetsbyrået AP.

Akkurat idet vitner som skulle være til stede for å se Davis få en giftsprøyte, var på vei til henrettelseskammeret, besluttet imidlertid USAs høyesterett å opprettholde en tidligere kjennelse fra en distriktsdomstol i Arkansas om å utsette henrettelsen.

– Hjerteskjærende

Davis er dømt til døden for drapet på Jane Daniel hennes hjem i Rogers i Arkansas i 1990. Også i 2010 ble en planlagt henrettelse av ham utsatt.

Statsadvokat i Arkansas Leslie Rutledge har ledet arbeidet med å få gjennomført henrettelsen denne gang.

– Det er hjerteskjærende at familien til Jane Daniel nok en gang må oppleve at rettferdigheten utsettes, sier Rutledge etter at utsettelsen var et faktum ifølge CNN.

– Davis ble dømt for sine forbrytelser i 1992, og mitt kontor gjorde i dag alt det kunne for at rettferdighet skulle skje. Til syvende og sist er det USAs høyesterett som har siste ord i saken, og den har besluttet å ikke oppheve stansen nå, sier statsadvokaten.

Høyesterett har ikke gitt noen begrunnelse for sin beslutning, men ingen av dommerne stemte for å oppheve stansen, skriver AP.

«Samlebåndshenrettelser»



Arkansas har vært den siste tiden fått mye omtale for sine planlagte «samlebåndshenrettelser», med åtte dødsdømte som skulle henrettes mellom 17. og 27. april. Hastverket skyldes at fengselets henrettelsesmedikamenter går ut på dato ved utgangen av denne måneden.

I helgen besluttet en føderal dommer i delstaten å utsette en henrettelsen av alle de åtte, fordi ett av medikamentene ikke er beregnet til bruk i henrettelser, men en ankedomstol opphevet senere denne beslutningen.

To av fangene skulle etter planen henrettes mandag kveld, og i tillegg til Davis gjaldt dette også drapsdømte Bruce Ward (60). Begge to ble imidlertid innvilget stans i henrettelsen av en føderal domstol i delstaten tidligere mandag. Staten anket beslutningen som gjaldt Davis, men gikk ikke videre med beslutningen for Ward. Natt til tirsdag besluttet altså høyesterett at også Davis' henrettelse utsettes.

Arkansas-guvernør Asa Hutchinson, som har satt datoene for henrettelsene, sier ifølge nyhetsbyrået AP at staten vil fortsette arbeidet for å få de andre henrettelsene gjennomført. Etter planen skal to andre dødsdømte fanger henrettes torsdag, og høyesteretts beslutning natt til tirsdag påvirker ikke disse.

Årsaken til at Arkansas ikke har henrettet noen siden 2005, er på grunn av komplikasjoner rundt loven om giftinjeksjon og problemer med å få tak i giften, skriver NTB.