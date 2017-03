Hemmelig pakt torpederte Trumps helseplan

En hemmelig pakt mellom de konservative republikanerne i Kongressen stanset Donald Trumps største prestisjeprosjekt.

Presidentens forsøk på å gravlegge sin forgjengers omstridte helsereform havarerte fredag da det ble klart at han ikke var i stand til å samle nok stemmer bak sin nye helseplan i Representantenes hus, det ene av to kammer i den amerikanske kongressen.

Les også: Dette er oddsen for Trumps avgang

Helsefiaskoen har ført til et gallupras for den ferske presidenten, som nå har den laveste oppslutningen siden han inntok Det hvite hus i januar.

Hemmelig møte

Trumps mislyktes i å oppfylle et av sine viktigste valgløfter til tross for at Republikanerne har flertall i begge kamrene i Kongressen. Nå kan nettstedet Politico fortelle hvordan de mest konservative representantene, den såkalte Frihetsfraksjonen, torpederte sin egen presidents prestisjeprosjekt.

Se oversikten: Så normal er Trump

Den 7. mars, samtidig som speaker Paul Ryan og president Trump selv jobbet på spreng med å overtale sine partifeller til å støtte den nye helseplanen, samlet fraksjonens medlemmer seg på et konferanserom i kontorbygningen Rayburn House.

Her inngikk de en hemmelig pakt:

Ingen av medlemmene skulle forplikte seg til å støtte planen uten å konferere med resten av gruppen, selv ikke om presidenten selv ringte og forlangte støtte.

Mistillit

Planen, som ble lansert av fraksjonens viseformann Jim Jordan, skulle holde gruppen sammen i forhandlingene, og sikre at Det hvite hus ikke lyktes i en splitt-og-hersk-taktikk.

Les også: Sjekk Trumps elleville slips-triks

Ifølge Politico stilte 28 av medlemmene seg bak pakten. Dermed var helseplanens skjebne i realiteten forseglet. Tre uker senere var det klart at presidenten manglet hele 25 stemmer og forslaget ble trukket før den planlagte voteringen.

Nettstedets kilder understreker at fraksjonen opplevde at Paul Ryan, og de andre republikanske lederne, ikke lyttet til deres bekymringer.

– Mistilliten mellom republikanerne er langt dypere enn det mange er klar over, fastslår en kilde i Trump-administrasjonen.

Varsler omkamp



Natt til tirsdag varsler presidenten likevel at kampen om en ny helsereform ikke er over:

– Demokratene vil gjøre en avtale med meg om helsetjenester så fort Obamacare kollapser - om ikke lenge. Ikke vær bekymret, vi er i veldig god form, skriver Trump på Twitter.

Også Paul Ryan varsler omkamp. Under en telefonkonferanse med viktige økonomiske bidragsytere mandag gjorde han det klart at arbeidet med å legge en ny plan for å reformere det amerikanske helsesystemet allerede er i gang.

Les også: Trump hevder Mia ble drept av terrorist - moren fortviler

Speakeren antyder dermed at republikanerne vil forsøke å omgruppere raskere etter det sviende nederlaget enn tidligere varslet, skriver Washington Post.

Ryan forklarer nederlaget med at partiet fortsatt lider av «voksesmerter» etter overgangen fra opposisjon til posisjon.

– 90 prosent av våre folk er klare til å være et regjeringsparti, mens en liten gruppe fortsatt er i opposisjonsmodus. De var rett og slett ikke klare, til tross for presidentens engasjement, sier Ryan.

Hard maktkamp

USA-kjenner og professor i statsvitenskap Jennifer Bailey ved NTNU sier til VG at helse-havariet avslører en hard maktkamp i det republikanske partiet.

– . Trump har forsøkt å presse dette gjennom på sin måte. Han kunne ha vært mer tålmodig, forhandlet mer og til slutt fått gjennom en ny reform. Men Trump ville være rask. Det kan ha virket imot sin hensikt, sier hun.

Norsk professor: Vanvittig dumt å fornærme Trump

– Dette er et stort nederlag for Trump, men han vil neppe gå på defensiven. Han kommer til å være offensiv og si at han ikke ønsker kompromisser. Det er ellers vanskelig å si hva han nå vil foreta seg, sier Bailey.