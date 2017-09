Hawaiis justisminister til VG: – Et innreiseforbud vil ikke gjøre noe forskjell

HONOLULU (VG) Donald Trump ønsker å nekte personer fra visse land innreise i USA. Det synes ikke Douglas Chin (50) noe om. Derfor har Hawaiis justisminister saksøkt regjeringen.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Innreiseforbudet går mot grunnloven vår. Den gir ikke regjeringen anledning til å diskriminere noen på grunn av religion eller nasjonalitet. Det er grunnlaget for søksmålet, sier Chin, som trekker paralleller til hvordan president Franklin D. Roosevelt under andre verdenskrig ville internere alle amerikanere med japansk, tysk og italiensk bakgrunn, fordi man ikke visste hvem av dem man kunne stole på.

– Å nekte mer enn 200 millioner mennesker å komme inn i landet vårt for å beskytte oss mot terrorisme er noe vi aldri har sett før. Jeg tror det handler om å blidgjøre en bestemt gruppe velger, som lever i frykt. Trump spiller på den frykten. Faktum er at et innreiseforbud ikke vil gjøre noe forskjell. Det er ikke dette som vil hindre terrorisme, sier han og fortsetter:

– 11. september-terroristene kom for eksempel fra land som Egypt og Saudi-Arabia. De landene finnes ikke på listen til Trump. De landene som er der er etter min mening de som er enkle å angripe.

Les også: Høyesterett ga innreiseforbudet midlertidig medhold

– Sminket språket



Justisminister i delstaten Hawaii, en av USAs mest mangfoldige stater hvor så mange som en av fem er født i et annet land, har tatt imot VG i lokalene til The Pacific Club i hovedstaden Honolulu, hvor Douglas Chin forteller hvorfor han er motstander av presidentens innreiseforbud, og hvorfor han gikk til søksmål mot regjeringen på grunn av det.

PROTESTERER: Utenfor Trump International Hotel i Waikiki i Hawaii protesterer (fra venstre) George Munoz, Phil Zamora, Lynn Reeves, Ray Markey og Jon Corrice mot presidenten. Foto: Thomas Nilsson , IKKE VG-BILDE

– I den andre versjonen av innreiseforbudet har de sminket språket, for å gjøre det mer nøytralt. Vi ønsket likevel å utfordre det fordi Donald Trump har kommet med så mange uttalelser, enten det var under valgkampen, eller etter han ble president, at det fremstår som klart at målet med forbudet er å hindre muslimer i å komme inn i landet, forklarer Chin, som også påpeker at det er Kongressen som skal lage immigrasjonslovene. Ikke presidenten.

PRESIDENT: Donald Trump her avbildet mens han holdt tale i FN i september. Foto: Timothy A. Clary , AFP

For Chin, som er demokrat, har dette dessuten en personlig side. Han er sønn av to kinesiske innvandrere, som reiste fra alt de hadde, og i 1949 flyktet fra kommunismen i Kina.

– Jeg og søsteren min er født her i USA, men jeg har tenkt mye på hva foreldrene mine ofret. Pappa, som var ingeniør, måtte jobbe som parkeringsvakt inntil han lærte seg språket og fikk oppholdstillatelse.

Les også: Slik reagerte verden på de første forbudet

ALOHA: Douglas Chin er justisminister i delstaten Hawaii. Foto: Thomas Nilsson

Høyesterett utsatte etter ny versjon



I den andre versjonen av innreiseforbudet ble Irak fjernet, mens Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen fortsatt var inne.VGs intervju med Chin ble gjort før presidenten 24. september kom med en tredje versjon. I den er Sudan tatt bort fra listen, mens Tsjad, Nord-Korea og Venezuela er lagt til.

Dermed er det ikke lenger bare land med klar overvekt av muslimske borgere. Det fikk høyesterett, som egentlig skulle ta Chin og Hawaiis søksmål opp til behandling 10. oktober, til å kreve at begge partene sender inn ny dokumentasjon der de redegjør for om de mener det fremdeles er grunnlag for søksmålet. Det må de gjøre innen 5. oktober. Først da vil høyesterett ta stilling til om de fremdeles skal behandle saken.

Douglas Chin ønsket tirsdag ikke å svare på nye spørsmål om hvordan Hawaii forholder seg til Trumps siste versjon av innreiseforbudet, og viser til en pressemelding.

«Hawaii har alltid sagt at presidenten må sørge for sikkerhet i landet, men ikke på et vis som diskriminerer. De to første variantene av innreiseforbudet gjorde det. Vi respekterer høyesteretts avgjørelse om å analysere hvordan, om i det hele tatt, versjon 3.0 av innreiseforbudet påvirker de eksisterende søksmålene. Vi vil også selv gå gjennom den nye presidentordren for å finne ut om også denne bryter med loven», heter det i pressemeldingen.

Les også: Trump signerte revidert versjon av innreiseforbudet