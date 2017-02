Harward-venn: Takket nei til jobben fordi Det hvite hus virket så kaotisk

Trumps foretrukne valg til ny sikkerhetsrådgiver, den pensjonerte admiralen Robert Harward, takker nei til jobben.

Robert Harward var aktuell kandidat til å overta stillingen som sikkerhetsrådgiver etter at Michael Flynn trakk seg mandag, men han ønsker ikke jobben, skriver Financial Times. Trump forsøker å overtale ham, opplyser to kilder.

Ifølge en venn av Harward takket den pensjonerte admiralen nei til jobben fordi han syntes Det hvite hus virket så kaotisk, skriver CNN.

Pressesekretær i Det hvite hus, Sean Spicer, har foreløpig ikke kommentert saken. Det hvite hus sier til CNN at Harward takket nei til jobben av familiære årsaker.

På en pressekonferanse torsdag sa Trump at valget av ny sikkerhetsrådgiver var enkelt fordi han hadde en "enestående" kandidat. Det er ikke kjent om det nå er funnet noen andre kandidater til jobben enn Harward.

Gikk av etter Russland-kontakt



Michael Flynn gikk tidligere denne uken av som sikkerhetsrådgiver etter at det ble kjent at han hadde diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren Segej Kisljak i Washington.

Dette skal ha skjedd i slutten av desember – samme dag som Barack Obama innførte sanksjonene, og før han selv ble utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver. Først nektet han for det hele, men senere har han innrømmet at sanksjonene kan ha vært tema.

Ifølge Det hvite hus skal tilliten mellom Trump og Flynn ha blitt skadelidende etter at det ble kjent at Flynn hadde holdt tilbake informasjon om samtalene.

Under en pressekonferanse med Israels statsminister, skyldte imidlertid Trump på media for å ha behandlet Flynn dårlig, og sa ingenting om at det var han selv som ga Flynn beskjed om å gå av på grunn av manglende tillit.

– Michael Flynn er en fantastisk mann som har blitt behandlet veldig urettferdig av media. «Fake media», som jeg kaller mange av dem. Det er veldig trist at han ble behandlet så dårlig, sa Trump, som er den eneste som har autoritet til å sparke Flynn.

Flere har takket nei



Robert Harward har tidligere jobbet for det nasjonale sikkerhetsrådet (National Security Council) fra 2003 til 2005, under President George W. Bush. Han jobbet da med antiterrorarbeid.

Harward er ikke den første kandidaten som ryker for Trump. Onsdag denne uka ga mannen Trump ønsket seg som arbeidsminister, Andrew Puzder, beskjed om at han hadde trukket sitt kandidatur.

Puzder skulle etter planen ha møtt til en forsinket høring i Senatet torsdag, men ifølge AP skal minst seks republikanske senatorer ha bedt Det hvite hus om å ikke gjennomføre høringen. Ifølge en ikke navngitt kilde skal årsaken ha vært at de ikke så for seg at de kunne godkjenne ham.