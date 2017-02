Harward sier nei til å bli USAs nye sikkerhetsrådgiver

Trumps foretrukne valg til ny sikkerhetsrådgiver, den pensjonerte admiralen Robert Harward, har takket nei til jobben.

Robert Harward var aktuell kandidat til å overta stillingen som sikkerhetsrådgiver etter at Michael Flynn trakk seg mandag, men han ønsker ikke jobben, skriver Financial Times. Trump forsøker å overtale ham, opplyser to kilder.

I en uttalelse i CNN sier Harward at han takker nei fordi han ikke kan forplikte seg til jobben.

– Denne jobben krever fokus og innsatsvilje til å gjøre det rette 24 timer om dagen, sju dager i uken, heter det i uttalelsen.

– Det er en rent personlig avgjørelse. Jeg er endelig i en unik posisjon til å få litt tid for meg selv etter 40 år i militæret, sier han til AP.

Ulike forklaringer



Ifølge en kilde i Det hvite hus er det på grunn av familien og av økonomiske årsaker han sier nei. Andre kilder sier det var fordi han ville ha med egne ansatte, noe Trump ikke satte pris på.

Ifølge CBS News, som har snakket med to kilder tett på situasjonen, skal Harward ha krevd å ha sitt eget team, noe Det hvite hus nektet ham.

– Harward er splittet mellom sin pliktfølelse overfor sitt land og den åpenlyse dysfunksjonen, sier en annen kilde, med henvisning til Trumps administrasjon.

Bakgrunn: Trakk seg etter omstridt Russland-kontakt

På en pressekonferanse torsdag sa Trump at valget av ny sikkerhetsrådgiver var enkelt fordi han hadde en "enestående" kandidat. Det er ikke kjent om det nå er funnet noen andre kandidater til jobben enn Harward.

Gikk av etter Russland-kontakt



Michael Flynn gikk tidligere denne uken av som sikkerhetsrådgiver etter at det ble kjent at han hadde diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren Segej Kisljak i Washington.

Dette skal ha skjedd i slutten av desember – samme dag som Barack Obama innførte sanksjonene, og før han selv ble utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver. Først nektet han for det hele, men senere har han innrømmet at sanksjonene kan ha vært tema.

Forvirret over Trumps første uker? Se VGs Trump-guide her

Ifølge Det hvite hus skal tilliten mellom Trump og Flynn ha blitt skadelidende etter at det ble kjent at Flynn hadde holdt tilbake informasjon om samtalene.

Les også: Disse kan ta over stillingen

Jobbet for Bush



Harward har en fortid hos elitestyrken Navy SEALs, blant annet som leder av gruppen som er spesialisert i operasjoner i Midtøsten.

Han var medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus fra 2003 til 2005, under president George W. Bush. Han jobbet da med antiterrorarbeid.

Når Harward nå er ute, gjenstår stabssjefen i USAs nasjonale sikkerhetsråd, Keith Kellogg, som for tiden er utnevnt til fungerende sikkerhetsrådgiver, og tidligere CIA-sjef David Petraeus.

Flynns stedfortreder,Kathleen «KT» McFarland, forblir i sikkerhetsrådet (NSC), opplyser ansatte i adminsitrasjonen. Hun har tidligere jobbet som politisk kommentator og analytiker i TV-stasjonen Fox.

Harward er ikke den første kandidaten som ryker for Trump. Onsdag denne uka ga mannen Trump ønsket seg som arbeidsminister, Andrew Puzder, beskjed om at han hadde trukket sitt kandidatur.

(VG/NTB)