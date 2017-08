Guvernør raser etter voldelige protester: – Dra hjem, skam dere!

En rekke politikere tar avstand fra de hvite nasjonalistene som demonstrerte i Charlottesville. Samtidig får president Donald Trump kritikk.

– Vår melding er enkel: Dra hjem. Dere er ikke ønsket her. Skam dere. Dere later som er patrioter, men dere er alt annet enn patrioter.

Slik lød beskjeden fra delstatsguvernør Terry McAuliffe etter de voldelige opptøyene som har preget byen i helgen. I det som lå an til å bli sin største av sitt slag på flere tiår, hadde nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre hvite nasjonalister samlet seg for å demonstrere mot fjerningen av en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

De ble møtt av motdemonstranter, og det oppsto raskt voldelige sammenstøt mellom de to grupperingene.

Til sammen er 34 personer skadet i forbindelse med demonstrasjonene, hvor vitner forteller om vold, flaskekasting og bruk av pepperspray. En 32 år gammel kvinne ble også drept da en bil kjørte inn i en gruppe motdemonstranter. En 20 år gammel mann er pågrepet for dødsferden, men omstendighetene er uklare.

En rekke politikere har vært ute og fordømt voldsbruken. Blant dem er president Donald Trump, som nå møter kritikk for at han ikke har adressert de høyreekstreme demonstrantene ved sitt rette navn.

– Vi fordømmer på sterkest mulig vis, denne grove oppvisningen av hat, fordommer og vold, sa Trump på en pressekonferanse, og la til:

– På mange sider.

Flere høytstående politikere har tatt til orde for at det ikke finnes «flere sider av saken», og at det dreier seg om et stadig større miljø med høyreekstremister og nynazister. Tidligere visepresident Joe Biden svarte at det «kun finnes én side», og har senere fått støtte fra flere.

– President, vi må kalle ondskap med sitt navn. Dette var hvite nasjonalister, og dette var terrorisme, sier den republikanske Colorado-senatoren Cory Gardner.

– Min bror ga ikke livet sitt til kampen mot Hitler for at nazi-ideer skulle få gå uimotsagt her hjemme, sier Utah-senator Orrin Hatch.

Den demokratiske senatoren Chuck Schumer mener Trump «ikke har gjort jobben sin» før han fordømmer «alt right»-grupperingens handlinger. Heller ikke Demokratenes leder i Representantenes hus er spesielt imponert:

– Presidentens snakk om vold fra flere sider ignorerer den skammelige realiteten som er at vi har høyreekstremisme i landet vårt i dag, og han fortsetter å vise tendenser til en urovekkende selvtilfredshet med hvordan han håndterer slike hatefulle hendelser, sier Nancy Pelosi.

Senator Ted Cruz tar til orde for at justisdepartementet skal etterforske det han omtaler som «en grotesk handling av innenlands terrorisme».

– Det er tragisk og hjerteknusende å se hatet og rasismen nok en gang ryste nasjonen med blodbad, sier han i en uttalelse, og fortsetter:

– Nazistene, KKK og andre hvite nasjonalister er avskyelige og onde. Vi har alle et moralsk ansvar for å stå opp mot løgnene, fordommene, antisemittismen og hatet.