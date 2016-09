Guvernør bekrefter terrorhandling i New York

New York-guvernør Andrew Cuomo mener nattens eksplosjon er en åpenbar terrorhandling, men sier det ikke er noe som knytter internasjonale terrorgrupper til handlingen.

Den voldsomme eksplosjonen fant sted i bydelen Chelsea i Manhattan, halvannet kvartal unna den kjente Flatiron-bygningen.

Totalt 29 personer ble skadet i eksplosjonen, men samtlige har mottatt behandling og forlatt sykehuset, skriver CNN.

Politiet jobber på spreng for å finne årsaken til nattens eksplosjon, som New York-guvernør Andrew Cuomo langt på vei bekrefter er en terrorhandling.

– En bombe som eksploderer i New York er åpenbart en terrorhandling, men det er ingenting som linker handlingen til internasjonal terrorisme, sier Cuomo.

Over 1000 politimenn og soldater fra nasjonalgarden er utstasjonert på diverse bussterminaler, flyplasser og undergrunnsstasjoner i den amerikanske metropolen.



Kelly (40) til VG: – Vi kunne lukte gass



Fant ny mistenkelig gjenstand

– Dette gjør vi for å være på den sikre siden. Vi ønsker at det New Yorks innbyggere skal være sikre på at når de våkner opp mandag morgen, så er byen tilbake i normaltilstand.

Flere medier har meldt at eksplosjonen skal ha skjedd i en søppelbøtte, men det har ikke politiet villet kommentere.

Knappe to timer etter eksplosjonen kom meldingen om at politiet har funnet en mistenkelig gjenstand noen kvartaler unna – på 27th street mellom 6th og 7th avenue.

CNN og New York Times melder at gjenstanden fremstår som en trykkoker med ledninger som stikker ut. Trykkokere ble også brukt i terroren mot Boston Marathon i 2013.

Ved 08.30-tiden norsk tid meldte politiet på Twitter at gjenstanden var trygt fjernet.

Giæver kommenterer: Hvis ikke terror- hva da?