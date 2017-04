Gutt (8) kjørte søsteren (4) til McDonalds

Har du hørt om søsknene som hadde så lyst på cheeseburger at de tyvlånte pappas bil?

Det var ved 20-tiden søndag kveld at politiet fikk en noe uvanlig telefon: Vitner hadde sett en liten gutt bak rattet på en kassebil i East Palestine i den amerikanske delstaten Ohio.

Politibetjent Jacob Koehler forteller til FOX 8 News at barnas far hadde jobbet hele dagen og gått tidlig til sengs. Da også moren sovnet på sofaen så de to søsknene sitt snitt til å dra på en aldri så liten oppdagelsesferd.

Med den fire år gamle søsteren i baksetet kjørte den åtte år gamle gutten omtrent halvannen kilometer før de kom til den endelige destinasjonen: McDonalds.

På veien hadde de vært gjennom fire kryss og både høyre- og venstresvinger. Vitner fortalte til politiet at den unge sjåføren adlød alle trafikkregler og fulgte fartsgrensen.

Til politiet fortalte gutten at han hadde lært å kjøre bil ved å se på You Tube-videoer.

På McDonalds var det en familievenn som varslet besteforeldrene, men før politiet kom til stedet fikk søsknene cheeseburgeren de hadde kommet for.

