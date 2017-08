Guam med råd til innbyggerne: Slik overlever dere et atomangrep

Ikke se på ildkulen, vask deg godt, men ikke bruk balsam i håret. Slik lyder rådene ved et eventuelt angrep fra Nord-Korea.

Den stadig eskalerende ordkrigen mellom USA og Nord-Korea resulterte denne uken med at sistnevnte truet med planer om et rakettangrep mot den lille stillehavsøya Guam, hvor USA har flere militærbaser.

Trusler til tross – flere eksperter mener at det ikke er noen økt fare for en faktisk, militær krig, og viser blant annet til at Kim Jong-un er smertelig klar over at «det å bruke atomvåpen er synonymt med selvmord».

Men myndighetene i Guam tar ingen sjanser. De ønsker at innbyggerne skal være forberedt på det verste, og har derfor lagt ut en brosjyre med en rekke konkrete råd i sosiale medier og på sine hjemmesider.

Over to sider forteller de hvordan de drøye 160.000 innbyggerne skal forberede seg på et mulig angrep, og hva de skal gjøre dersom de faktisk skulle bli utsatt for et. De oppfordrer blant annet til å ha forsyninger i hus, lytte til offisiell informasjon, og ikke minst om å søke tilflukt innendørs.

De har imidlertid også listet opp en rekke råd til folk som skulle være så uheldige å befinne seg utendørs ved et eventuelt angrep. Her er noen av dem:

• Ikke se på eksplosjonen eller ildkulen – den kan gjøre deg blind.

• Ta dekning bak hva som helst som kan beskytte deg.

• Ligg flat på bakken og dekk hodet. Hvis eksplosjonen er noe unna, kan det ta 30 sekunder eller mer før eksplosjonsbølgen når deg.

• Kle av deg for å hindre radioaktivt nedfall fra å spre seg. Det å ta av seg det ytterste laget, kan fjerne opptil 90 prosent av radioaktivt nedfall.

• Forsegl klærne i en plastpose eller bag. Plasser den så langt unna mennesker og dyr som mulig.

• Når mulig, ta en dusj med masse såpe og vann. Ikke skrubb eller klø på huden

• Vask håret med sjampo, såpe eller vann. Ikke bruk balsam i håret, fordi det binder radioaktivt materiale til håret.

Truslene til Nord-Korea innebærer å skyte fire ballistiske missiler, som etter planen skal lande i sjøen omtrent 30 til 40 kilometer fra Guam. Øyas sikkerhetsrådgiver George Charfauros har uttalt at et missil kan nå Guam i løpet av kun 14 minutter.

Men på øya er det langt fra noen panikk, skriver CNN, som har snakket med en rekke innbyggere. Guvernør Eddie Calvo har flere ganger forsøkt å avdramatisere situasjonen. Han viser blant annet til at de er beskyttet av rakettskjoldet Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), som skal brukes til å skyte ned raketter.

– Det er ingen panikk her. Jeg prøver ikke å overse eller avdramatisere det. Vi forstår truslene, men vi vil heller ikke skape panikk, og vi vil ikke konkludere basert på retorikk, sier han til CNN.

