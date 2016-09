Gravide Alexis til VG etter togkrasjen i New Jersey: Fryktet for livet

NEW JERSEY (VG) Alexis Valle (24) var blant de første som kom seg ut av togsettet etter den dramatiske togkrasjen torsdag.

Alexis Valle var på vei til jobb på Wall Street på Manhattan og satt i første vogn på toget som krasjet i Hoboken, New Jersey.

VG møter henne idet hun kommer ut fra Hoboken University Medical Center i New Jersey, USA, hvor Valle har fått behandling for skader hun pådro seg i krasjen, som så langt har kostet et menneskeliv.

Antall skadede etter togulykken har nå passert hundre personer.

24-åringen er gravid i femte måned, og forteller til VG at hun fryktet for både sitt eget og livet til barnet i magen da toget krasjet inn i togstasjonen, der over hundre ble skadet.

Etter bråstoppen begynte taket ifølge Valle å falle ned, og det endte med at hun fikk det i hodet.

– Jeg ropte at jeg er gravid og da begynte folk å hjelpe meg. Jeg var den første som kom ut av toget og jeg krabbet ut gjennom et vindu, forteller Alexis Valle til VG i New Jersey.

Nå priser hun seg lykkelig over at hun og barnet i magen overlevde.

– Jeg er lettet og glad for at vi overlevde, sier Valle.



Skadet i hodet



Valle kom ut av akuttlegevakten i Hoboken med en stor bandasje rundt hele hodet.

– Jeg har fått fire metallstifter i hodet for å lukke såret. Heldigvis er alt i orden med barnet mitt, sier hun til VG.

Etter en sjekk på legevakten er Valle kommet unna ulykken med få fysiske skader, men hun forteller at hun fremdeles er redd og rystet.

Da toget kom inn på stasjonen merket hun at det gikk fortere enn vanlig og tenkte at de ikke kom til å klare å stoppe i tide. Etter smellet sto tiden stille, og de første tankene handlet om å komme seg ut av vraket.

– Jeg trodde at vi ikke kom til å komme oss ut av toget. Jeg vet ikke hvordan det har gått med dem som satt bak meg, for de fikk også taket over seg.



Trolig ulykke



Med seg på sykehuset hadde Alexis moren, Jeanette Valle. Umiddelbart etter at hun hørte om krasjen gikk Jeanettes tanker til datteren. Hun visste at hun befant seg på et tog i Hoboken torsdag morgen, lokal tid, da krasjen skjedde.

– Jeg begynte å gråte og ble så lettet da jeg hørte Alexis var i live, sier Jeanette Valle.



Det er uklart hva som var årsaken til krasjen, men de første undersøkelsene tyder på at det var en ulykke eller en operatørfeil, skriver NBC New York.

– Evig takknemlig



VG møtte også Maryna, som ikke vil oppgi etternavnet sitt til VG, utenfor legevaktsenteret i New Jersey.

– Jeg vil takke de som hjalp meg av toget. Jeg kjenner dem ikke, men jeg er evig takknemlig, sier Maryna.

Hun har skader i foten etter togkrasjen og hinker ut av akuttmottaket. Hun forteller at hun var svært redd, men at hun nå er glad hun er i live.