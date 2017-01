Gladnyhet for Aylar og 51.000 andre nordmenn

Norske borgere med dobbelt statsborgerskap kan likevel slippe inn i USA, til tross for Donald Trumps presidentordre.

Det betyr at Aylar Lie og anslagsvis 51.000 andre nordmenn med dobbelt statsborgerskap fra de syv landene som er midlertidig nektet innreise, fritt kan søke visum til USA.

– Det har ikke vært et stort problem for min del, livet mitt raser ikke sammen om jeg ikke får dratt til USA. Men det er svært mange andre som dette kunne gitt svært store konsekvenser for, sier Aylar til VG.

– Ingen terrorist



Hun har fått mange reaksjoner etter at hun gikk ut i media mandag og kritiserte innreiseforbudet.

– Det er veldig mange som tydeligvis har misforstått dette med dobbelt statsborgerskap, og ikke vet at iranske myndigheter ikke løser noen fra statsborgerskapet, uansett om man vil eller ikke, sier Aylar.

Hun legger ikke skjul på at hun følte seg diskriminert av forbudet, som skal sikre USA mot terrortrusler, ifølge Det hvite hus.

– Jeg er ikke terrorist, og heller ikke muslim, for den saks skyld. Jeg tror mange iranere føler seg mistenkeliggjort, og det pleier alltid å være noe når man skal inn i USA, sier Aylar.

Norske statsborgere



Det er USAs ambassade i Oslo som kom med en ny redegjørelse på sitt nettsted i dag. Ambassaden skriver at reisende med pass som er utstedt av land som ikke er rammet av innreiseforbudet, kan søke visum og reise til USA.

Den endelige avgjørelsen om innreise tas av grensekontrollen ved ankomst i landet, legger ambassaden til.

Utenriksdepartementet reagerer positivt på redegjørelsen og kaller den en viktig avklaring.

– Positivt at nordmenn med dobbelt statsborgerskap likevel kan søke visum til USA, skriver UD på Twitter.

Forbudet gjelder for borgere fra de hovedsakelig muslimske landene Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan eller Syria.