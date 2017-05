Giftet seg med overgrepsdømt barneskolelærer – nå vil han skilles

I syv år satt hun i fengsel for overgrep mot den da 12 år gamle eleven. Senere giftet de seg, men nå er det slutt.

Over 20 år er gått siden Vili Fualaau (33) innledet et forhold til læreren Mary Kay LeTourneau (55).

Den gifte firebarnsmoren var 34 år da hun forelsket seg i sin 12 år gamle elev, og forholdet skapte overskrifter verden over.

Les også: Skandalepar hevder Hollywood-film handler om dem

Ikke bare resulterte det kontroversielle forholdet i to barn – Mary Kay ble i 1997 dømt til seks måneders fengsel for overgrep mot eleven.

Hun måtte også kutte all kontakt, men like etter at hun ble løslatt ble de to tatt på fersken sammen, og året etter ble den tidligere lærerinnen dømt til syv års fengsel.

DØMT: Mary Kay Letourneau i retten i Seattle i 1998. Foto: Alan Berner , AP

To måneder etter løslatelsen skapte de overskrifter på nytt da «skandaleparet» ga hverandre sitt ja foran kameraer fra TV-showet Entertainment Tonight i 2005.

Mary Kay beskrev da den tidligere eleven som sin «eneste sanne kjærlighet».

Snakket ut i 2005: Sex hører ekteskapet til

På dette tidspunktet hadde de blitt foreldre til to døtre. Den første ble født mens Mary Kay var ute mot kausjon, mens den andre ble født i fengselet.

Men etter tolv års ekteskap er det imidlertid over.

I rettspapirer fra 9. mai fremgår det at Vili Fualaau har tatt ut separasjon.