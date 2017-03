Går mot haisommer i USA

Det går mot haisommer på den amerikanske nordøstkysten. Bare utenfor populære Cape Cod i Massachusetts ble det i fjor sommer registrert 147 ulike hvithaier – mot 80 i 2014.

Store hvithaier, av det samme slaget som spredte frykt og terror i «Haisommer»-filmene på siste halvdel av 1970-tallet, ble nærmest utryddet i USA.

Mot slutten av 1980-tallet var antall hvithaier på den amerikanske østkysten 70 prosent lavere enn i 1961.

Etter at det ble innført et føderalt lovforbud i 1997, som omfattet alle former for jakt på hvithai, har stammen vokst jevnt og trutt år for år, melder Atlantic White Shark Conservancy som finansierer forskning på hvithai i USA.

– De siste tallene fra studiet, som har pågått utenfor Cape Cod over et tidsrom på flere år, tyder på at stammen vokser, sier haiekspert og seniorforsker Greg Skomal ved Massachusetts Division of Marine Fisheries til CBS News.

– Stammen av hvithai er trolig betydelig større. Det er umulig for forskere å oppdage alle sammen, tilføyer Skomal som dessuten opplyser at antall mindre hvithaier tyder på at stammen virkelig er i ferd med å nærme seg gamle nivåer.

Hvithaiene har altså oppdaget det turistene har visst i årevis; Nemlig at sommerparadiset Cape Cod er et utmerket sted å tilbringe sommeren.

Det høres umiddelbart ut som dårlige nyheter for den lokale turistnæringen, men en voksende stamme av hvithaier er visstnok ingen grunn til å avlyse ferien.

Hvithaiene jakter fortrinnsvis på seler, ikke mennesker.

Spørsmål om tid

Haiforsker George Burgess ved University of Florida og redaktør av International Shark Attack File har studert mer enn 6000 tilfeller av haiangrep som er registrert verden rundt siden midten av 1500-tallet.

De siste årene har Burgess reist mye til Brasil, Egypt, Hong Kong og Mexico, som plutselig har innsett at de har et haiproblem.

Forskeren spår at han i løpet av fem år vil motta en telefon fra Cape Cod.

– Det handler om kombinasjonen av en stor byttejeger og hva de spiser. Haier og seler vokser i antall og returnerer til områder hvor de dominerte for 150 år siden. Fordi vi mennesker har gjort krav på de samme områdene for lek og fritid, er det nødt til å bli en konflikt, forklarer Burgess i lokalavisen Cape Cod Times.

ØVERST I NÆRINGSKJEDEN: Forskerne Leonard Compangnio og Stephen Swanson obduserer en 3,5 meter lang hvithai som ble funnet død i et fiskegarn 400 kilometer øst for Cape Town i Sør-Afrika i juli 2001. Foto: REUTERS

Ifølge forskere er det ikke snakk om hvis, men når det kommer et haiangrep med dødelig utfall på Cape Cod.

– Det er på høy tid å tenke seg om nå, før det første angrepet kommer, advarer Burgess.

Lav risiko



Samtidig er risikoen for å bli angrepet av hai minimal.

Statistikk viser at delstaten Massachusetts kun hatt tre bekreftede uprovoserte haiangrep siden 1837. Kun ett har vært dødelig. Det fant sted i 1936.

Deretter gikk det mange år, helt til 2012, da en mann ble angrepet under en svømmetur utenfor Truro på Cape Cod. Han overlevde, men måtte igjennom en omfattende operasjon. I 2014 ble to kvinner angrepet under en kajakktur utenfor Plymouth i Cape Cod-bukten.

Og hva med nordmenns USA-favoritt Florida? Delstaten har siden 1837 opplevd 778 uprovoserte haiangrep. California har hatt 120, mens Sør-Carolina og Nord-Carolina har hatt henholdsvis 92 og 63 angrep.