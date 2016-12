Frykter opptil 40 døde etter nattklubb-brann

NEW YORK (VG) En stor brann på en nattklubb har tatt livet av minst ni personer i Oakland i California. Politiet frykter dødstallet kan nå mellom 30 og 40.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Det opplyser talsmann fra sheriffens kontor i Alameda County, Ray Kelly, på en pressekonferanse.

Samtidig sa han at det kan ta tid før de får et nøyaktig tall på antall omkomne, ettersom bygningen er så usikker etter brannen at det ikke er trygt å ta seg inn.

Lokalavisen East Bay Times skriver at brannen rammet en lagerbygning hvor det natt til lørdag ble arrangert en konsert med elektronikagruppen Golden Donna.

Så langt er minst ni personer funnet døde. 25 personer er ikke gjort rede for. Flere av de omkomne er fra utlandet, ifølge politiet.

– Utenriksdepartementet har ingen indikasjoner på at nordmenn skal være berørt av brannen, sier Ingrid Kvammen Ekker, pressevakt i UD til NTB.

– Brannalarmer ikke utløst

Det skal ha vært rundt 100 personer til stede da brannen startet. Til daglig ble bygningen brukt som musikkstudio for artister, i tillegg til at det også skal ha bodd folk der.

Brannsjef Teresa Deloach-Reed sier til East Bay Times at de ikke har funnet tegn til at brannalarmene ble utløst, og det skal ikke ha vært sprinkleranlegg i bygningen.

– Vi må gjøre flere søk i bygningen, og vi vet ikke det mulige antall ofre, sier hun.

Brannvesenet opplyser at gulvet mellom bygningens to etasjer kollapset i brannen, noe som kommer til å komplisere søket etter omkomne. Brannsjefen opplyser at den eneste utgangen fra andre etasje var en trapp laget av trepaller.

Fotografen Bob Mule bor i bygget, og klarte å redde seg ut på egen hånd.

– Jeg kjente at huden min skallet av og lungene mine holdt på å ble kvalt av røyken. Jeg fikk ikke brannslukningsapparatet til å fungere, sier Mule til East Bay Times.

Han forteller at han så folk hoppe ut av vinduene.

På Twitter melder brannvesenet i Oakland at de kommer til å være på stedet i flere timer fremover.

Oakland ligger like ved San Francisco.