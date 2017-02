Frykter at demning i California skal kollapse - over 100.000 evakueres

Myndighetene frykter at deler av Oroville-demningen skal kollapse.

Innbyggere i nærheten av USAs høyeste demning er derfor bedt om å evakuere. Ifølge AP dreier det seg om minst 100.000 personer nord i delstaten California.

Masseevakueringen har ført til kaotiske tilstander som følge av at trafikken står i flere mil i området rundt innsjøen.

Det er et hull i en sidekanal som gjør at myndighetene nå frykter at ukontrollerte mengder med vann plutselig skal komme fossende fra innsjøen. Ifølge myndighetene kan hullet nemlig føre til at hele konstruksjonen revner, skriver NTB.

Den 230 meter høye demningen er full som følge av kraftig snø- og regnvær, og sheriff Koney Honea sier det er planlagt å tette hullet ved å slippe steiner ned fra helikopter.