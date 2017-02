Frykter at demning i California skal kollapse - 188.000 evakueres

Myndighetene frykter at deler av Oroville-demningen skal kollapse.

Innbyggere i nærheten av USAs høyeste demning er derfor bedt om å evakuere. Myndighetene mener det er snakk om 188.000 personer nord i delstaten California, opplyser sheriff Koney Honea på en pressekonferanse.

Masseevakueringen har ført til kaotiske tilstander som følge av at trafikken står i flere mil i området rundt innsjøen.

Det er et hull i en sidekanal som gjør at myndighetene nå frykter at ukontrollerte mengder med vann plutselig skal komme fossende fra innsjøen. Ifølge myndighetene kan hullet nemlig føre til at hele konstruksjonen revner, skriver NTB.

– Vi er ennå i en tidlig fase, og det er mye informasjon vi ikke har ennå. Vi gjør vårt ytterste for å informere innbyggerne om utviklingen, sier sheriffen i Butte County på en pressekonferanse klokken 7.20.

Den 230 meter høye demningen er full som følge av kraftig snø- og regnvær, og Honea sier det er planlagt å tette hullet ved å slippe steiner ned fra helikopter.

Bill Croyle, direktør i Departement of Water Resources, forteller på pressekonferansen at de har lykkes med å stabilisere mengden vann som renner ut i sidekanalen, men at det er for tidlig å avblåse muligheten for en kollaps.

Han avviser at det ennå er sluppet steiner ned fra et helikopter for å tette hullet, og det er heller ikke satt i gang noe reparasjonsarbeid søndag lokal tid.

– Hullet i sidekanalen er 250 fot langt, 170 fot vidt og 40-50 fot dypt. Da kaster du ikke bare litt stein i vannet og får problemet fikset, sier Croyle.

Demningen ligger 105 kilometer nord for Sacramento og nær byen Oroville, med 16.000 innbyggere, skriver NTB. I tillegg er innbyggere i sju andre byer bedt om å forlate hjemmene sine umiddelbart.

– Jeg er bekymret for alle våre innbyggere og ber for at alle kommer seg trygt ut av byen. Nå vurderes muligheten for å åpne alle feltene på motorveien, for utgående trafikk, sier ordfører Linda Dahlmeier i Oroville til BBC.