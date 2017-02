Frykter at demning i California skal kollapse - 130.000 evakueres

Myndighetene frykter at deler av Oroville-demningen skal kollapse.

Innbyggere i nærheten av USAs høyeste demning er derfor bedt om å evakuere. Ifølge AP dreier det seg om minst 130.000 personer nord i delstaten California.

Det er et hull i en reservekanal som gjør at myndighetene nå frykter at ukontrollerte mengder med vann skal komme fossende fra innsjøen, skriver LA Times.