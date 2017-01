Forventer 500.000 Trump-demonstranter i Washington

WASHINGTON D.C. (VG) Enorme folkemengder strømmer til sentrum av Washington D.C. for å demonstrere for kvinners rettigheter som de frykter blir truet med Trump som president.

Det er et massivt syn å se utover folkemengden som har samlet seg på vestsiden av Kongress-bygningen og The Mall – stedet der Donald Trump (70) fredag ble tatt i ed som USAs nye president.

Ifølge nyhetsbyrået AP er det nå ventet at så mange som 500 000 mennesker kommer til å ta til gatene i USAs hovedstad lørdag. Det er over dobbelt så mange som det opprinnelig var estimert – og tallet kan overstige antall mennesker som var til stede da Trump ble innsatt.

I alle USAs delstater arrangeres det lignende kvinnemarsjer lørdag, samt i en rekke land over hele verden. Også i Oslo tar kvinner i dag til gatene.

– Veldig bekymret

VG er til stede midt i den enorme folkemengden som nå har samlet seg for marsjen som skal starte klokken 19 norsk tid. Kvinner fra alle deler av USA har kommet hit kun for å delta.

GÅR FOR KVINNER: Sarah McNair fra Massachusetts og Jen Gripman fra California marsjerer i Washington lørdag. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

Barndomsvennene Sarah McNair (45) har tatt turen fra Massachusetts, mens Jen

Gripman (46) har dratt helt fra California kun for dette.

– Vi er her for å representere kvinners rettigheter, familiers rettigheter og rettighetene til fremtidige generasjoner, sier McNair til VG.

– Er dere her i protest mot Trump?

– Ikke direkte mot ham, men for kvinners rettigheter, helserettigheter, sosiale rettigheter og rettigheten til abort, svarer hun og fortsetter:

– Men vi er veldig bekymret for de fire neste årene.

Jen Gripman jobber som lærer, og får tårer i øynene når hun forteller om de mange vanskelige spørsmålene hun har fått i det siste.

– Elevene mine spør meg om de nå mister sin helseforsikring og om de kommer til å bli deportert.

Læreren har de siste to månedene strikket 50 såkalte «pussy hats» – rosa toppluer som mange har på seg i denne demonstrasjonen. Bortsett fra den hun selv har på hodet skal hun gi bort resten under marsjen.

– Nå er ikke tiden for å sitte stille. Vi er nødt til å vise vårt nærvær, sier McNair.

Lilly Bogosian (60) og Nancy Compton har kommet hit fra Rhode Island lenger nord på østkysten, mens Anny Compton (68) har dratt fra Texas.

– Vi protesterer mot Trumps politikk – og han som person gitt skittkastingen hans om kvinner, sier Bogosian og fortsetter:

– Vi er her for å beskytte rettighetene våre som kvinner.

