Forskere: Dette blir viktig for USAs Kina-besøk

Press på Nord-Korea, rakettforsvarssystem og Sør-Kinahavet er temaene som setter USAs utenriksminister på prøve når han nå i helgen besøker Kina for første gang.

USAs utenriksminister Rex Tillerson er på sin første diplomatiske turne i Asia. Han har allerede besøkt Japan og Sør-Korea, og lørdag setter han kursen mot Beijing for et to-dages besøk som både vil teste de diplomatiske forholdene stormaktene imellom og Tillerson som minister.

– Ettersom dette er det første besøket er nok partene opptatt av å etablere kontakt og skape dialog. Det blir viktig for den videre agendaen å først skape en god kjemi, sier Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier.

Tillerson, hvem?

HARDT UT: Utenriksminister Rex Tillerson har tidligere ikke uttalt mye, men tar nå harde standpunkt mot blant annet Nord-Korea. Foto: Pool , Reuters

Patrick Cullen, seniorforsker i NUPI, mener turneen i Øst-Asia også blir en prøve for Tillerson som utenriksminister.

– Tillerson har vært usedvanlig stille, og har ikke vært til stede i viktige møter. Møtene i Asia er viktige for å finne ut hvem denne fyren er og hva han har å si, sier Cullen.

Her er temaene forskerne tror blir sentrale i Tillersons første møte med Kinesiske myndigheter:

1. Nord-Korea

Forskerne er enig i at den økende trusselen fra Nord-Koreas atomvåpenprogram står høyest på agendaen når nasjonene møtes i helgen.

– Tillerson kommer nok til å be Kina om å legge mer press på Nord-Korea, mens Kina kommer til å svare med at de allerede presser dem så mye som mulig, sier Tunsjø.

ASIA-BESØK: USAs utenriksminister Rex Tillerson besøker Øst-Asia for førte gang etter at han inntok ministerposten. Torsdag og fredag var han i Japan og Sør-Korea, og lørdag setter han kursen mot Kina. Her besøker han en amerikansk flybase i Pyeongtaec, Sør-Korea. Foto: Jung Yeon-je , AFP

Torsdag var Tillerson i Japan og sa at de to siste tiårene med diplomatiske forhandlinger med Nord-Korea har vært mislykket, og viser at man trenger en «ny tilnærming», melder nyhetsbyrået Reuters.

– Dette er et veldig sterkt og provokatorisk standspunkt, og Tillerson uttrykker det mye hardere enn man vanligvis ville gjort. Det sender også et klart signal til Pyongyang om at Trump-administrasjonen er mer villig til å bruke militærmakt for å støtte opp om politikken deres, sier Cullen.

2. Rakettforsvarssystemet i Sør-Korea

Cullen tror Kina også snakke om det amerikanske rakettforsvarssystemet (THAAD), som er stasjonert i Sør-Korea, som Kina er sterkt imot.

– Kina er bekymret for at THAAD svekker Kinas atomforsvarstrategy, forklarer Cullen.

USAs utenriksminister Rex Tillerson (L) besøkte fredag Sør-Korea og uttalte da at militærmakt vil være et alternativ hvis Pyongyang truer Sør-Korea og amerikanske styrker. Her under en pressekonferanse med Sør-Koreas utenriksminister Yun Byung-Se. Foto: Pool , Reuters

En amerikansk tjenestemann i Trump-administrasjonen har imidlertid sagt til Reuters at THAAD ikke er forhandlings-bart.

– Det er bare en av de tingene Beijing må tilpasse seg til eller leve i en evigvarende syklus av raseri, sa tjenestemannen til Reuters.

3. Omstridte Sør-Kinahavet

Forskerne er også enige om at konflikten i Sør-Kinahavet kommer til å bli tatt opp, hvor Kina gjør krav på retten til øyene og områdene rundt de omstridte Spratly- og Paraceløyene.

Striden har tidligere ført til at Kina har sendt hangarskip til Sør-Kinahavet og USA har krevd at Kina stanser utbyggingen av holmer og skjær i farvannet.

– Sør-Kinahavet blir et tema, det må det. Tillerson har tidligere sagt at de er villig til å stoppe Kinas bygging av øyene, og blokkere Kinas tilgang til øyene, meningen av dette kommer mest sannsynlig til å bli tatt opp, sier Cullen.

4. Handel og valuta

Det tredje de tror vil bli et klart tema i møtet er handel og det at Trump har prøvd å stemple Kina som en «valutamanipulator».

– Men der har ikke Trump-administrasjonen funnet ut hva de vil ennå. Trump har imidlertid beskyldt Kina for å manipulere sin egen valuta, noe Tillerson mulig må svare for, sier Tunsjø.

Kinesisk UD har tidligere slått tilbake mot valutaangrep fra Trump og uttalt: «Vi er ikke mestere i devaluering, men vi er mestere i økonomisk vekst»

ALLIERTE: Tillerson var torsdag i møte med den japanske statsministeren Shinzo Abe. Abe har tidligere møtt Trump i USA, hvor Trump garanterte for Japans sikkerhet. Foto: Pool , Reuters

Viktig for å avklare toppmøte

Mindre viktig for dette møtet blir nok spørsmålet om Taiwan og menneskerettigheter, tror forskerne.

– Trumps standpunkt om en ett-Kina-politikk ble avklart i telefonsamtalen med president Xi. Det er dette som har åpnet for et toppmøte mellom lederne. Kina ville ha en forsikring på forhånd at USA støttet ett-Kina-politikken og derfor kan de nå møtes, sier Tunsjø.

Tillersons besøk blir også viktig for å avklare det planlagte toppmøtet mellom Trump og Xi i april.

Amerikanske Freedom House mener Tillerson burde ta opp menneskerettigheter i Kina, men heller ikke dette tror ekspertene blir et tema.

– Trump har ikke langt like mye vekt på menneskerettigheter som tidligere presidenter. Han kan selvfølgelig overraske og trekke det frem likevel, men jeg tror det er mindre viktig, sier Tunsjø.