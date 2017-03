Forlenger kjennelse mot Trumps innreiseforbud

En føderal dommer på Hawaii har besluttet å forlenge forføyningen mot Trumps innreiseforbud.

Det melder AP.

15. mars, kun timer før Trumps reviderte innreiseforbud skulle tre i kraft, utstedte den føderale dommeren Derrick K. Watson fra Hawaii en landsomfattende midlertidig forføyning.

Begrunnelsen var at han mente forbudet var diskriminerende mot muslimer.

Nå har altså Watson avgjort at forføyningen blir stående inntil delstatens søksmål for å stanse innreiseforbudet er ferdig behandlet i rettsvesenet.

Delstatens justisminister Douglas Chin har argumentert med at det underliggende signalet i det reviderte innreiseforbudet er "som et neonskilt som blinker 'muslimforbud, muslimforbud', uten at regjeringen bryr seg med å skru det av.

(VG/NTB)