Første dødsoffer funnet etter orkanen «Harvey»

En person er funnet omkommet etter orkanen i Texas.

Personen ble funnet omkommet etter en brann i et hus i Rockport, opplyste Wax på en pressekonferanse lørdag kveld, melder NTB.

Ifølge nyhetsbyrået AP melder myndighetene foreløpig om tolv til 14 skadede.

Wax sier lørdag til CNN at hjelpearbeidere har nå begynt å gå fra hus til hus for å undersøke skadene og sjekke hvordan folk har det. Myndighetene frykter imidlertid at orkanofrene kan være under sammenraste hus og at dødstallet dermed vil stige.

Vanskelig å få oversikt



Den sterke vinden, de store nedbørsmengdene og oversvømmelsene samt at fasttelefon- og mobilnett er satt ut av spill, gjør det samtidig vanskelig for redningsmannskapene å få oversikt over situasjonen.

Den tropiske orkanen traff land som en kategori 4-orkan ved 05-tiden norsk tid natt til lørdag. I løpet av tre timer begynte den å svekke seg. Ved 1230-tiden norsk tid ble orkanen nedgradert helt til kategori 1, med vindstyrke over 140 km/t.

– «Harvey» har svekket seg raskere enn det meteorologene først trodde og orkanen kommer til å bli svekket ytterligere i timene som kommer, sier meteorolog Derek Ortt ved Norske StormGeos kontor i Houston til VG.

De melder fare for store skyll med sannsynlighet for tornadoer.

Lørdag ettermiddag melder AP at Harvey er svekket til en tropisk storm.

Frykter ekstremflom



Det er samtidig ventet ekstreme og ødeleggende mengder nedbør i et svært område. Prognosene tilsier foreløpig en meter.

– Denne nedbøren vil med stor sannsynlighet gi alvorlige til katastrofale oversvømmelser og flommer de neste dagene, sier Ortt.

Lørdag formiddag lokal tid ble det målt opp mot en halv meter nedbør i de verst rammede stedene, og nærmere 300.000 mennesker var strømløse.