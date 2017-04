Første dobbelthenrettelse i USA på 17 år

Drapsdømte Jack Jones (52) og Marcel Williams (46) ble i natt de første som fikk giftsprøyten på samme dag siden 2000.

Dermed har til sammen tre personer fått giftsprøyten i det som er en del av de omstridte planene om åtte henrettelser i løpet av ti dager i delstaten Arkansas.

Etter å ha hatt sakene sine oppe i en rekke rettsinstanser det siste døgnet, var Jack Jones (52) førstemann ut natt til tirsdag: Klokken 02.20 ble han erklært død.

Han ble i 1996 dømt til døden for drapet på Mary Phillips (34) og for å ha forsøkt å drepe hennes 11 år gamle datter.

VG møtte lillesøsteren til Jack Jones: Vil være der når han henrettes

Da han ble servert sitt siste måltid fikk Jones stekt kylling, poteter og biter av tørket oksekjøtt, en Butterfinger-sjokolade og en sjokolade-milkshake.

Klokken 05.33 ble også Marcel Williams (46) erklært død. I 1997 ble han dømt til døden for drapet på Stacy Rae Errickson (22) tre år tidligere.

Like før giftsprøyten ble han servert stekt kylling, poteter, bananpudding, nachos med chiliost og jalapeños og brusen Mountain Dew.

Forrige gang en delstat henrettet to innsatte på én dag var i august 2000, da to drapsmenn fikk dødsdommen fullbyrdet i Texas.

Les også: Utsetter nok en henrettelse i Arkansas

Omstridt henrettelser

Ulike rettsinstanser har de siste ukene stukket en rekke kjepper i hjulene for delstatens mye omtalte og kritiserte planer om å gjennomføre åtte henrettelser mellom 17. og 27. april.

Hastverket skyldes at et medikament som brukes for å gjøre de dødsdømte bevisstløse før giften injiseres, går ut på dato i slutten av april.

DØDSDØMTE: Dette er de åtte mennene som Arkansas planla å henrette i løpet av elleve dager i april. Ledell Lee (øverst til høyre) ble henrettet sist uke. FOTO: AFP

De mange utsettelsene har imidlertid ført til at det spøker for tidsskjemaet:

Før nattens henrettelser, var de kun drapsdømte Ledell Lee (51) som hadde fått giftsprøyten.

Les mer: Dødsdømt ble servert sist måltid – så ble henrettelsen utsatt

Peker på helsetilstand

Advokatene til Jack Jones og Marcel Williams forsøkte helt til det siste å stanse henrettelsene på grunn av mennenes helsetilstand.

De fryktet at de ikke ville reagere som planlagt på medikamentet midazolam, som tas for at de skal sovne og være bevisstløse når giftsprøyten settes.

Les mer om dødsdømte: Dette valgte 13 dødsdømte som sitt siste måltid

Forsvarerne til Williams viste til at 46-åringen veide rundt 180 kilo, og at det derfor ville bli vanskelig å finne en blodåre til giftsprøyten. Av samme grunn mente de at medikamentet midazolam trolig ikke ville fungere som planlagt.

Her gikk det galt i 2014:

USAs høyesterett avviste dette, men kort tid senere ble henrettelsen likevel midlertidig stanset av en føderal dommer i Little Rock.

Årsaken var at forsvarerne stilte spørsmål ved hvor vidt den første henrettelsen gikk etter planen.

De hevdet videre at klienten kunne risikere å bli utsatt for en «torturlignende» død som følge av hans overvekt, men ble ikke hørt.

Til slutt løftet dommeren den midlertidige utsettelsen, og dødsdommen ble et faktum.

Les også: Kraftige reaksjoner etter skandale-henrettelse