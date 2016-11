Først ble Kala (30) funnet lenket fast i en container, nå er det funnet et lik

Dette er kriminalsaken som ryster USA: En kvinne som hadde vært savnet i ukevis ble funnet «lenket fast som en hund». Like i nærheten ble det funnet en død person.

Likfunnet ble gjort fredag formiddag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Torsdag ble 30 år gamle Kala Brown funnet lenket fast inne i en container.

30-åringen og kjæresten hennes har vært savnet siden 30. august, ifølge savnetsiden på Facebook som familie og venner av paret har opprettet.

Kvinnen hadde en kjetting rundt halsen og fortalte politiet at hun hadde blitt holdt fanget og matet der i over to måneder. Containeren sto på en eiendom i byen Woodruff i delstaten South Carolina.

– Mirakel

– Hun var lenket fast som en hund, uttalte den lokale sheriffen, uttalte Chuck Wright, ifølge AP.

KJÆRESTER: Kala Brown ble funnet i en container torsdag. Charles Carver er fortsatt savnet. Foto: , PRIVAT

Det var teledata fra Browns mobiltelefon som ledet politiet til området hvor den 96 dekar store eiendommen ligger.

– Det var et mirakel at vi fant jenta i live, uttalte Wright.

Eiendommen knyttes til en registrert overgriper, som tidligere er dømt for kidnapping – 45 år gamle Todd Christopher Kohlhepp. 45-åringen ble pågrepet torsdag.

PÅGREPET: Todd Christopher Kohlhepp. Foto: , AP

– Flere drept

– Dette er en veldig farlig person, sa aktor Barry Barnette under fredagens fengslingsmøte, ifølge lokalavisen Spartanburg Herald Journal.

Til politiet fortalte Brown at flere mennesker hadde blitt drept av 45-åringen. Blant andre kjæresten hennes, Charles Carver (32), som hun skal ha sett bli skutt og drept.

Carver er fortsatt ikke kommet til rette.

– Vi forsøker avklare om vi har med en seriemorder å gjøre, uttalte sheriffen Brown torsdag.

Fant lik

Fredag fortsatte politiet saumfaringen av eiendommen med containeren. Etter kort tid ble likfunnet gjort i det som beskrives som en «grunn grav».

Den døde personen er ikke identifisert ennå, det er heller ikke kommet noen meldinger om dødsårsak.

– Jeg er akkurat kommet hit. Vi må evaluere alle funnene, sier kriminaltekniker Rusty Clevenger fredag.

Foreløpig er det uklart hva som er koblingen mellom den mistenkte 45-åringen og det savnede kjæresteparet, som kommer fra Anderson, en drøy times kjøretur vest for eiendommen hvor politiet nå jobber.