Flyselskap til passasjer: Barna dine vil bli plassert i fosterhjem om du ikke gir fra deg setet

Det amerikanske flyselskapet Delta kastet en småbarnsfamilie av flyet, fordi de nektet å gi fra seg setet de hadde kjøpt og betalt. Angivelig på grunn av overbooket fly.

De ansatte og sikkerhetspersonell ombord et Delta-fly fra Maui i Hawaii til Los Angeles, gjorde alt de kunne for å få en småbarnsfamilie til å gi fra seg et sete ombord en flyging 23. april, skriver BBC.

Slaget sto om setet til en toåring, som satt fastspent i en bilsete plassert i flysetet. Familien hadde betalt for setet, slik at den lille gutten skulle få en behagelig fem timer lang flyreise.

– Barna vil bli plassert i fosterhjem



Saken blir kjent etter at Brian Schear publiserte video fra de opplevde ombord Delta-flyet på YouTube.

Opptaket viser at personell truer foreldreparet med barnevernet, om de ikke gir fra seg setet.

– Dette er et føderal rettsbrudd, og så vil du og din kone bli satt i fengsel, og barna dine vil bli plassert i fosterhjem, sier et besetningsmedlem i videoen.

Videoen er sett av over 2,5 millioner mennesker, siden publisering 3. mai.

Les også: Norske kvinner slått og lugget av pakistansk sikkerhetspersonell

– Du får klare deg selv

Etter gjentatte forsøk på å få familien til å gi etter, sier et besetningsmedlem at: «Flyet ikke kommer til å bevege seg. Vi kan sitte her hele natten om det er det dere ønsker».

Etter hvert forstår Schear at han ikke kommer noe vei med sine argumenter, og går med på å holde barnet i fanget under flygingen, men da har Delta bestemt seg for at det er for sent.

Den fortvilte faren viser til sine to barn og at de ikke vil ha noen sted å dra midt på natten, og kanskje blir nødt til å sove på flyplassen.

– Du får klare deg selv, svarer besetningsmedlem på videoen.

Legger seg flate

Flyselskapet gikk i går ut og beklaget behandlingen småbarnsfamilien ble utsatt for.

«Vi beklager den uheldige hendelsen våre kunder hadde i møte med Delta, og vi har tatt kontakt med dem for å refundere reisen og tilby ytterligere kompensasjon. Deltas mål er å alltid samarbeide med kunden i et forsøk på å finne løsninger til deres reiseproblemer. Det skjedde ikke i dette tilfellet og vi beklager», sier selskapet i en uttalelse, ifølge BBC.

Enda en flyskandale



Skandalen rammer Delta kort tid etter at legen David Dao (69) ble brutalt dratt ut av et United Airlines-fly. Nyheten og videoen fra hendelsen gikk verden rundt.

Nylig ble saken løst i retten etter at Dao, som brakk nesen, fikk hjernerystelse og knakk to fortenner under hendelsen, inngikk et forlik med flyselskapet for en ukjent sum oppreisning fra flyselskapet.

I ettertid har det amerikanske selskapet sagt at de skal kompensere passasjerer som er villig til å gi fra seg plassen på overbooket fly med opptil 86.000 kroner.

– Må sitte på fanget



Den åtte minutter lange videoen viser Brian Schear diskutere med flybesetningen om at han har betalt for setet, og dermed har rett til benytte seg av den. Besetningen er ikke enige.

Først sier besetningen på videoen at flysetet er booket under navnet til en annen sønn av Schear, og at det bare er han som kan benytte setet. Toåringen mener de paret skal ha på fanget under hele flygingen.

Hvorpå faren argumenterer med at hans andre sønn ble sendt med et annet fly, nettopp fordi toåringen skulle få slippe å sitte usikret i fanget på en så lang reise. Dette hevder han at ble avtalt og funnet i orden av flyselskapet på forhånd.

I strid med egne regler



Så gjorde besetningen et poeng av at toåringen satt fastspent i et bilsete. Det ble hevdet at det var et brudd på det føderale reglementet.

Påstanden er i strid med både føderale og Deltas egne regler for sikring av barn under to år.

I flyselskapets reglement står det at: «Vi anbefaler deg å kjøpe en sete ombord flyet og bruke et godkjent barnesete». Samtidig åpner selskapet for at barn under to år kan sitte i fanget til foreldre om de ønsker det.