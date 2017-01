Flyplass-skytteren risikerer dødsstraff

Esteban Santiago (26), mannen som er siktet for å ha drept fem personer på flyplassen i Fort Lauderdale, brukte et våpen han nylig hadde fått tilbake fra FBI.

Det opplyser sikkerhetskilder til CNN.

En føderal statsadvokat kunngjorde lørdag kveld at Esteban Santiago formelt er siktet etter skytingen, og at han risikerer dødsstraff. Fem personer ble drept og åtte såret. Santiago ble pågrepet for ugjerningen umiddelbart etterpå.

Lørdag ble det også kjent at han for et par måneder siden fikk tilbake et våpen som ble beslaglagt da han ble lagt inn til psykiatrisk evaluering.

Slet psykisk: Trodde regjeringen styrte tankene hans

Det skjedde etter at han i november oppsøkte det føderale politiet FBI i Alaska og fortalte om paranoide forestillinger. Mannen hevdet at stemmer i hodet hans, som myndigheten sto bak, styrte tankene hans og blant annet tvang ham til å se på videoer av ekstremistgruppen IS.

– FBI har sviktet

Det føderale politiet beslagla et våpen fra mannen og overlot ham til lokalt politi, som la ham inn til psykiatrisk observasjon. Etter fire dager ble han skrevet ut, uten videre medisinsk oppfølging. Nå spør broren til Santiago hvordan 26-åringen kunne få våpenet tilbake kort tid etterpå.

– FBI har sviktet her. Dette er ikke en sak der noen har kommet ut av intet og gjort noe slikt som dette, sier Bryan Santiago og viser til skytingen på flyplassen i Fort Lauderdale.

FBI forsvarer tilbakeleveringen av våpenet og sier Santiago ikke gjorde noe ulovlig da han oppsøkte dem i Anchorage. Spesialagent Marlin Ritzman sier FBI daglig tar seg av henvendelser fra folk som bare møter opp på ett av kontorene deres. En føderal statsadvokat sier det ikke ser ut til at Santiago var en person som ville blitt nektet å eie våpen.

Voldssiktet

Santiago ble siktet for vold mot kjæresten i januar i fjor, og han brøt vilkårene for løslatelse da han flyttet inn til henne igjen umiddelbart etter at han ble sluppet fri.

Broren sier han oppfordret 26-åringen til å søke profesjonell hjelp eller ta kontakt med kirken. Ifølge moren ble den tidligere soldaten sterkt påvirket av å se en bombe gå av like i nærheten av to kamerater da han tjenestegjorde i Irak.

Santiago vervet seg til nasjonalgarden i både Puerto Rico og Alaska. I fjor sommer fikk han avskjed fra de militære styrkene, Det er ikke klart om han har vært diagnostisert med posttraumatisk stress i etterkant av det han opplevde mens han tjenestegjorde.