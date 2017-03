Flynn vil vitne om Russland-koblinger i bytte mot immunitet

USAs tidligere sikkerhetsrådgiver, som måtte gå etter å ha snakket usant om sin russlandskontakt, forhandler om å vitne i en høring i bytte mot immunitet.

Den tidligere generalen og sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn er i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot «urettmessig straffeforfølgelse» i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp og Russland.

Det bekrefter Flynns advokat i en uttalelse.

Det var Wall Street Journal som første meldte at Flynn hadde gitt beskjed til FBI og etterretningskomiteene om at han var villig til å forklare seg om Trump-kampanjens mulige bånd til Russland, i bytte mot immunitet. Avisen siterte ikke-navngitte kilder med kjennskap til saken.

Foreløpig skal ingen ha takket ja til tilbudet, som ifølge avisen ble fremmet via Flynns advokater.

– Har en historie å fortelle



Flynns advokat Robert Kelner har ikke villet kommentere saken overfor Wall Street Journal, men bekreftet natt til fredag norsk tid i en uttalelse at diskusjoner med etterretningskomiteene har funnet sted.

– General Flynn har en historie å fortelle, og han vil svært gjerne fortelle den, står det å lese i uttalelsen.

Han sa videre at han og hans klient ikke ville kommentere detaljene rundt diskusjonen med komiteene, «av respekt for komiteene».

Det er foreløpig ikke kjent nøyaktig hva Flynn har tilbudt seg å snakke om, men Wall Street Journal skriver at immunitets-kravet antyder at det Flynn har å fortelle kan føre til at han havner i en juridisk knipe.

Kelner sier følgende i sin uttalelse når det gjelder spørsmålet om immunitet:

– Ingen fornuftig person med tilgang til juridisk rådgivning ville svart på spørsmål uten forsikringer om at han ikke selv vil bli straffeforfulgt.

Trakk seg etter kontroversiell kontakt



Mike Flynn trakk seg fra stillingen som nasjonal sikkerhetsrådgiver i februar. Bakgrunnen var at Flynn hadde diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i Washington.

Ifølge Det hvite hus ble han bedt om å gå fordi han villedet visepresident Mike Pence om innholdet i samtalen med den russiske ambassadøren.

Tidligere i mars skrev Washington Post at Flynn i desember 2015 deltok på 10-årsjubileet til det russiske statlig eide TV-selskapet RT. For det fikk han 45.000 dollar i betaling.

Det føderale politiet FBI har gransket Flynns forbindelser til Russland, og de undersøkes også av etterretningskomiteene i Representantenes hus og i Senatet. De to komiteene gransker også påstandene om russisk innblanding i valgkampen i USA i fjor, samt mulige forbindelser mellom Donald Trumps valgkampapparat og russiske myndigheter.

Etter at han gikk av, har Flynn ført seg selv opp i registeret over «utenlandsk agenter» og gjort det kjent at han tidligere har fått over en halv million dollar for å drive lobbyvirksomhet på vegne av Tyrkia.

(VG/NTB)