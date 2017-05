Fly krasjet i bygning i New Jersey – to døde

Minst to personer er døde etter at et fly krasjet inn i en bygning i Carlstadt i delstaten New Jersey, ifølge NBC New York.

De to omkomne var begge medlemmer av besetningen på flyet, som ikke hadde noen passasjerer om bord, skriver NBC New York.

I etterkant av hendelsen brenner det i flere bygninger i området, opplyser Geroden i Carlstadt politidistrikt til VG.

– Det er snakk om et innenriksfly som har krasjet i en bygning. Flere bygninger brenner. Vi har ikke fått noen rapporter om hvor mange som er innblandet. Vi vet ikke hvor mange som kan ha vært i bygningen som ble truffet, sier Geroden.

Bygningene ligger like i nærheten av Teterboro Airport, dit flyet var på vei da det krasjet klokken 15.40 lokal tid.

Amerikanske luftfartmyndigheter opplyser at flyet, som hadde fløyet fra Philadelphia International Airport, er av typen Laerjet 35 og har plass til åtte passasjerer og et mannskap på to.

Bilder fra stedet viser svart røyk som stiger fra bygningene.