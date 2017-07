Flere tusen evakuert fra skogbranner i California

Hetebølge i California har utløst flere skogbranner og nesten 8.000 mennesker har blitt tvunget til å forlate hjemmene.

Mesteparten av det sørlige California, inklusive storbyen Los Angeles, har vært rammet av en massiv hetebølge.

Temperaturene ligger jevnt over 37 grader og nærmer seg 40 grader enkelte steder. Dette har ført til flere skogbranner.

Tusenvis av brannfolk kjemper mot 14 større skogbranner rundt om i USAs mest befolkede delstat, opplyser departementet for skog- og brannbeskyttelse i California.

Spres raskt

Rundt 4.000 ble evakuert og ytterligere 7.400 fikk beskjed om å forberede seg på å forlate husene sine mens en skogbrann som brøt ut nær Oroville fredag, spredde seg gjennom gresskledde høydene i Sierra Nevada søndag, omtrent 60 kilometer nord for Sacramento. En sterk vind kombinert med tørke sørger for at flammene får godt og hurtig tak.

Brannen har herjet over et areal på nærmere elleve kvadratkilometer, skadd fire brannfolk og ødelagt minst ti bygninger, men det tallet ventes å øke, sier branntalskvinne Mary Ann Aldrich ifølge NTB.

Ytterligere 3.500 mennesker ble evakuert lenger sør i California, der to branner brøt ut på hver sin side av Santa Barbara-distriktet mens en tredje brann truet boliger nær et tettsted i San Luis Obispo-distriktet.

Brenner flere steder

Brannvesenet har minimal kontroll på brannene, som i tillegg fører til at flere veier i delstaten er midlertidig stengt. Også i andre deler av det vestlige USA, i Colorado, Arizona, Oregon og Nevada, er folk evakuert fra skogbranner.

I British Columbia i nabolandet Canada herjer om lag 200 mindre og større branner, og provinsen har erklært unntakstilstand for første gang på 14 år.

Det er imidlertid ikke meldt om omkomne som følge av noen av brannene som herjer det vestlige USA og Canada.