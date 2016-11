NEW YORK/OSLO (VG) «Løp. Gjem deg. Kjemp». Slik lød beskjeden fra Ohio State University til studentene etter meldinger om skyting. Nå skal gjerningsmannen være død

Mandag ettermiddag norsk tid kom de første meldingene om en aktiv skytter var løs på Ohio State University i Columbus i delstaten Ohio.

Nå melder imidlertid CNN, som viser til en kilde i myndighetene, at gjerningsmannen hovedsakelig skal ha brukt en knivgjenstand og en bil i angrepet – og muligens ikke skytevåpen slik man først meldte om.

Skuddene som falt – og som folk meldte fra om – kan ha tilhørt politiet som jaktet på gjerningsmannen, ifølge informasjonen CNN sitter på.

Det kommer stadig ulike meldinger om hvor mange som er skadet. Lokalavisen Columbus Dispatch melder at ni personer skal være fraktet til sykehus, mens CNN melder at tallet er minst åtte og NBC News opererer med syv skadede. CNN meldte først at én av disse kritisk skadet, men melder nå at sykehuset behandler åtte personer med ikke-livstruende skader.

Columbus Dispatch melder at gjerningsmannen er død, og henviser til politikilder. Også flere andre amerikanske medier melder det samme. Foreløpig har det ikke kommet opplysninger om gjerningsmannen eller om hva som skal ha vært motivet.

CNN viser til kilder som melder at man tror at det kun var denne ene gjerningsmannen som stod bak.

Området sikret

Universitetets egen varslingstjeneste ba studentene om å løpe, gjemme seg eller kjempe i en Twitter-melding da meldingene om skytingen kom.

Mange studenter og lærere holdt seg i dekning inne i bygninger på universitetsområdet i påvente av at situasjonen skulle bli avklart. Bilder i sosiale medier viser blant annet hvordan studenter har barrikadert døren inn til klasserommet med stoler.

STOR POLITIUTRYKNING: Det er et stort nærvær av politi på Ohio State University etter skytingen som har skadet minst åtte personer. Foto: Andrew Welsh-huggins , AP

Like etter klokken 17.30 norsk tid melder Ohio State University at området nå er sikret. All aktivitet ved skolen er nå avlyst resten av dagen.

Et stort politioppbud er på stedet, og ifølge CNN er også FBI koblet inn. Videobilder fra samme TV-stasjon viser en mann med håndjern som føres bort av politiet, men omstendighetene rundt denne pågripelsen er uklar.

– Fra hybelen min hørte jeg skudd, kanskje seks eller syv, sier 18 år gamle Stephen Yunker (18) til NBC News.

Han bor like ved bygningen Watts Hall, der skytingen fant sted.