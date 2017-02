Flere skadet da bil braste inn i folkemengde i USA

Mange hadde møtt opp for å se på årets parade da en bil plutselig braste inn i publikum i New Orleans.

Politiets talsperson Ambria Washington sier til lokalavisen Times-Picayune at omtrent tolv personer er kritisk skadet, men at antallet kan øke.

Det var ved 18.45-tiden lokalt tid at bilen kjørte inn i folkemengden som hadde samlet seg for å se på Krewe of Endymion-paraden, som er del av Mardi Gras-feiringen.

Bilder fra stedet viser kaotiske scener og et stort oppbud av politi og ambulanse.

Ifølge BuzzFeed er en mann pågrepet av politiet, men dette er ikke bekreftet.