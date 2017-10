Flere Las Vegas-ofre identifisert: – Jordan døde i armene mine

De tre unge mennene Jordan McIldoon (23), Quinton Robbins (20) og Sonny Melton (29) er alle blant de drepte i Las Vegas-massakren.

En kvinne ved navn Heather Gooze skriver på Facebook at kanadieren Jordan McIldoon (23) fra byen Maple Ridge, døde i armene hennes.

– Venner og familie, jeg er ok. Jeg er rett utenfor festivalområdet. Vi får ikke lov til å gå noe sted. Jeg er sammen med en ung mann som døde i armene mine. RIP Jordan McIldoon fra British Columbia. Jeg kan ikke tro at dette nettopp skjedde, skriver hun.

Gooze sier at hun hjalp til med å bære bort skadede - og lik. Natt til tirsdag norsk tid bekrefter politiet at minst 59 personer ble drept, og at 527 ble skadet.

– Det var kaos. Det var surrealistisk. Dette skjer med andre mennesker, ikke oss.

Pensjonert regnskapsfører: Dette vet vi om gjerningsmannen

Foreldrene hans har ifølge CBS News bekreftet hans bortgang. Jordan skal ha vært på konserten med kjæresten sin, og de skulle etter planen dra hjem igjen mandag kveld.

– Vi hadde bare ett barn. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, sier foreldrene til CBS News.

Hør Las Vegas-politiets dramatiske radiokommunikasjon når de tar seg inn på hotellrommet:

Flere skoleansatte drept



Spesialpedagog Sandy Casey ble også drept i angrepet, ifølge Fox News.

Det bekrefter skolen hun jobbet på, Manhattan Beach Unified School District (MBUSD) i Sør-California, i et brev til distriktets familier, ifølge avisen 6ABC.

– Hun var elsket av aboslutt alle elever og kolleger og vil bli husket for sin humor, sin lidenskap for sitt arbeid, sin hengivenhet til sine studenter, sitt engasjement for å fortsette sin egen læring og ta på seg hvilket som helst nytt prosjekt som kom hennes vei. Hun gjorde en enorm forskjell i våre studenters og deres familiers liv, sier rektoren på MBUSD, Mike Matthews.

Savnet er like sterkt på Vista Fundamental Elementary School i Simi Valley, som har mistet sin kjære kontorsjef Susan Smith (53).

– Hun var skolens sentrum. Alle kom gjennom dørene hun kjente. Hun kjente barna, hun kjente de ansatte, hun kjente foreldrene, sier Jake Finch, en talsperson for skolen, til LA Times.

Lisa Romero, en sekretær på en high school i New Mexico, vil heller aldri komme tilbake på jobb, melder CBS News via den tilknyttede lokalavisen KRQE News 13 i Albuquerque, New Mexico.

Skolen hun jobbet på, bekreftet at Romero er blant de drepte.

En venn av Romero sa at hun var «en søt og vakker kvinne» og at mange av elevene på skolen så opp til henne.

Heather mistet ektemannen: – Han reddet livet mitt

Da lange, sammenhengende skuddsalver satte en brutal stopper for countryfestivalen Route 91 Harvest i Las Vegas søndag kveld, var Sonny Meltons første reaksjon å prøve å redde kona Heather.

– Han tok tak i meg bakfra og begynte å løpe da jeg følte at han ble skutt i ryggen, sier Heather Melton til USA Today.



– Han reddet livet mitt.

Selv måtte Sonny bøte med livet.

REDDET KONA: Sonny Melton reddet kona Heather fra kuleregnet i Las Vegas, men ble selv skutt i ryggen. Foto: , Facebook

Sonny og Heather giftet seg i 2016, ifølge bryllupsnettsiden The Knot. I tillegg arbeidet de sammen på Henry County Medical Center i Paris i delstaten Tennessee – han som sykepleier og hun som ortopedisk kirurg.

– Jeg vil at alle skal vite hva slags godhjertet mann han var, men akkurat nå klarer jeg ikke å puste, skriver enken til USA Today.

Artister i sjokk: Slik reagerer kjendisene

Donald Trumps pressesekretær Sarah Sanders påpekte på en pressekonferanse mandag kveld at de to bare hadde vært gift i et år.

– 29 år gamle Sonny Melton hadde reist fra Tennessee til Las Vegas med sin kone Heather. Da kulene begynte å regne ned ovenfra, skjermet han henne fra fare og ga opp sitt eget liv for å redde hennes, sa Sanders.

Hun bekrefter at flere politimenn ble drept og skadet.

Rachel og Quinton (20) blant ofrene

Manhattan Beach Police Department bekrefter i en pressemelding at en av deres ansatte, Rachael Parker, ble drept. Fire ansatte derfra var på konserten da skytingen startet og to av dem ble skutt. Parker døde på sykehuset.

I tillegg har en tante av 20 år gamle Quinton Robbins bekreftet at han er blant de omkomne. Ifølge Fox News var Robbins fra Henderson i Nevada, og i et innlegg på Facebook skriver tanten at familien vil savne ham – hver eneste dag.

Politiet i Las Vegas har uttalt at identifiseringen av ofrene vil være en lang og tidkrevende prosess, ifølge nyhetsbyrået AP.