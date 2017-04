Flere funnet livløse ved et basseng i Michigan

En person døde og 13 ble sendt til sykehus etter at de ble funnet bevisstløse ved et innendørs svømmebasseng på et hotell i delstaten Michigan i USA.

Brannvesenet i byen Niles i Michigan sier de tror menneskene ved bassenget ble forgiftet av karbonmonoksid, også kalt kullos, som er en luktfri og giftig gass.

Politiet i Niles har bekreftet at en person døde på stedet. Tretten andre, blant dem hotellansatte og folk som kom til for å hjelpe, ble sendt til sykehus for en sjekk, melder CNN.

De meldte først om hendelsen på twitter:

«En person og 13 andre sendt til sykehus etter at de ble funnet bevisstløse rundt et basseng på et hotell i Michigan..»

En talsperson for et av lokalsykehusene i den lille byen med omtrent 11.000 innbyggere, sier CNN at seks av de tretten var i stabil tilstand, men at tilstanden for en person var kritisk.

Hendelsen skjedde på et av Qualitys hoteller. Hotellkjeden Choice, som eier Quality, har sendt ut en pressemelding der de sier at de vil jobbe tett med myndighetene for å finne ut av hva som har skjedd.