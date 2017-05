Fjernet omstridt statue i USA

I 133 år har generalen Robert E. Lee sett ut over New Orleans. Nå er det slutt.

Statuen er det fjerde og siste monumentet fra den amerikanske borgerkrigen som blir fjernet siden slutten av april, skriver CNN.

Den amerikanske offiseren var kommanderende general for alle sørstatens styrker under borgerkrigen på 1800-tallet.

Bakgrunnen er en pågående nasjonal debatt om konfødererte symboler, som flere mener representerer slaveri og urettferdighet.

New Orleans-borgermester Mitch Landrieu har tidligere tatt til orde for at monumentene «feirer en fiktiv konføderasjon, som ignorerer døden, slaveriet og terroren som den egentlig sto for».

– Etter borgerkrigen var disse monumentene en like stor del av denne terroren som det å brenne et kors i noens hage.

OGSÅ FJERNET: I midten av mai ble statuen av Jefferson Davis fjernet i New Orleans. Han var leder av de konfødererte statene under den amerikanske borgerkrigen. Foto: Gerald Herbert , AP

Som den første hvite borgermesteren siden 1978 har han vært klar på at monumentene ikke representerer byen, hvor over 60 prosent av innbyggerne er afroamerikanere.

– Det å bokstavelig talt sette konføderasjonen på en pidestall på våre mer fremtredende steder, er en feilaktig gjengivelse av vår fortid.

Bystyret i New Orleans vedtok i 2015 at de kontroversielle symbolene skulle bort, men har møtt motstand som har forsinket prosessen. Flere har protestert mot planene, og argumentert for at monumentene representerer historie og arv.