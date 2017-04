Fjerde henrettelse i Arkansas på åtte dager

Kenneth Williams (38) ble den fjerde dødsdømte som fikk giftsprøyten siden 2005.

Men det var ikke uten kamp: To ganger ble henrettelsen utsatt før USAs høyesterett til slutt ga klarsignal.

Kenneth Williams ble henrettet ved 06-tiden fredag morgen norsk tid. Han ble i 2002 dømt til døden for drapet på Cecil Boren (57) i 1999 og for å ha drept en annen mann i trafikken da han var på rømmen.

Dermed har til sammen fire personer fått giftsprøyten i det som er en del av de omstridte planene om åtte henrettelser i løpet av ti dager i delstaten Arkansas.

Fra før er Ledelle Lee (51), Jack Jones (52) og Marcel Williams (46) henrettet. De to sistnevnte ble de første som fikk giftsprøyten på samme dag i USA siden 2000.

Hastverket skyldes at det ene av de tre stoffene som injiseres for å ta livet av de dødsdømte går ut på dato før mai. Før den siste uken var det ingen som var henrettet i delstaten siden 2005.

Forsvarernes hovedargumenter for at henrettelsen av Kenneth Williams skulle stanses, var at de mente metoden ville medføre enorme smerter. I tillegg mente de at klientens «manglende sjelsevner» tilsa at han ikke kunne dømmes til døden.

