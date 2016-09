Firebarnsfaren Terence Crutcher (40) var ubevæpnet - skutt og drept av politiet

Terence Crutcher (40) holder hendene i været etter å ha blitt stoppet av politiet. Så blir han skutt og drept.

Det viser en video frigitt av Tulsa-politiet natt til tirsdag, lokal tid.

– Den er veldig vanskelig å se på. Første gang jeg så den, så jeg den med familien. Vi har lyst til å gjøre dette på den riktige måten. Vi skal ikke dekke til noe, sier politisjef Chuck Jordan ifølge Washington Post.

Politiet rykket ut etter å ha fått melding om et kjøretøy som hadde stanset midt i veien. 40-åringen var ikke bevæpnet, og det var heller ikke våpen i bilen hans.

– Nektet å følge ordre



Videoen viser Crutcher på vei bort fra polititjenestemannen med armene over hodet. Han kommer fram til passasjersiden på sin egen bil før han faller sammen etter å ha blitt rammet med et elektrosjokkvåpen og deretter skutt.

MØTTE FAMILIEN: Politisjef Chuck Jordan. Foto: Tom Gilbert , AP

– Han nektet å følge ordre gitt av betjenten. De fortsatte å snakke til han, men han hørte ikke etter og fulgte ikke ordre. Da de kom nærmere bilen strakk han seg inn i bilen og da ble det brukt et elektrosjokkvåpen. Kort tid etter ble det avfyrt et skudd, sa talskvinne Jeanne MacKenzie tidligere på dagen.

Demonstranter samlet seg utenfor rettsbygningen i Tulsa mandag kveld lokal tid med krav om at polititjenestemannen, som er permittert, blir arrestert. Demonstrantene krever også politireformer.

Clutchers familie har bedt om at saken granskes på føderalt nivå og krever at politimannen som skjøt 40-åringen, blir etterforsket.

1.134 drept i 2015



Videoen er den siste i en lang rekke av kontroversielle videoer der hvite politimenn skyter uvæpnede, svarte menn. Ifølge Washington Post har 680 mennesker, 161 av dem svarte, blitt skutt og drept av politiet bare i 2016.

I 2015 drepte amerikansk politi over 1.134 mennesker. Amerikansk politi skjøt og drepte over 1.134 mennesker i 2015. Ifølge The Guardian var 300 av dem svarte.

Det er ni ganger større sannsynlighet for å bli drept av politiet som ung, svart mann enn andre mennesker i USA, skriver avisen.

Clutchers død skjer fire måneder etter at en frivillig politibetjent, Robert Bates, ble dømt for drap på en uvæpnet svart mann for en lignende episode i 2015.

PROTESTER: En mann holder opp et skilt under protestene i Tulsa etter skyteepisoden. Foto: Mike Simmons , AP

– Ikke unikt for Tulsa



Familien til Crutcher sier de håper for en grundig etterforskning og håper at protestene forblir fredelige.

– Dette er et problem som ikke er unikt for Tulsa, Oklahoma. Dette er et problem som virker å skje over hele Amerika. Hva skal vi som samfunn gjøre med det?, sier familiens advokat, Benjamin L. Crump, ifølge New York Times.

I juli ble fem politimenn drept og seks skadet av en snikskytter i Dallas. Mordene skjedde mens det ble arrangert en demonstrasjon mot politivold.

Micah X. Johnson ble senere utpekt som gjerningsmann. Han skal ha hatt sympatier for «Black lives matter»-bevegelsen, og skal ha uttalt at han ville drepe hvite personer, spesielt hvite politibetjenter.