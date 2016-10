Fire drept av «flyvende bil» i USA

En festival i San Diego fikk endte tragisk da denne bilen kjørte ut av veien på en bro 18 meter over festivalområdet.

Minst fire mennesker mistet livet og minst syv ble hardt skadet, melder TV-stasjonen NBC.

Pickup-bilen kjørte på broen Conorado Bay da den skjenet ut av veien og traff Cicano Park 18 meter lengre ned. Ifølge talsperson Jake Sanchez i utrykkingspolitiet i California kjørte biilen inn i autovernet og rullet rundt før den kjørte ut og landet i folkemengden.

Motorsykkelfestival



– Det er forferdelig, det er grusomt. De var bare uskyldige mennesker som koste seg, og nå er de borte. Vi føler med familiene deres, sier Sanchez.

Mer enn 100 mennesker skal ha deltatt på motorsykkelfestivalen som fant sted i parken da hendelsen skjedde.

FESTIVALKLART: Det skal ha pågått en konsert i parken da bilen traff et av festivalteltene like ved scenen. Foto: Hayne Palmour Iv , AP

Føreren av bilen, en mann, ble kritisk skadet. Han mistenkes for kjøring i påvirket tilstand.

Panikk



Overfor avisen San Diego Tribune beskriver vitnet Chase Dameron at han følte han opplevde det hele i sakte film:

– Den kjørte så fort at den fløy over scenen og landet på et telt så var satt opp, sier han og fortsetter:

– Der bilen landet kom det støv og rusk, og det ble utløst kaos og panikk. Folk løp som gale.