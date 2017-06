Finalerunde om å få bygge Mexico-muren: Skal være umulig å grave seg under

Fire til åtte selskaper er valgt og vil få 30 dager på seg til å bygge en prototyp av sine designforslag til mur på grensa mellom USA og Mexico

Anbudsrunden for å bygge Trumps Mexico-mur er for alvor i gang.

Mellom fire og åtte selskaper har kommet til finalerunden og har fått oppdraget med å bygge prototyper av muren.

Selskapene vil få kontrakt for å bygge prototypene i San Diego. Modellene skal så vurderes for oppføring langs den 3.200 kilometer lange grensen, opplyste fungerende sjef Ronald Vitiello i Toll- og grensekontrolldirektoratet tirsdag, ifølge AP.

Så du? Trumps krav til muren: Umulig å klatre i eller grave seg under

På USAs budsjett

Under valgkampen var løftet om at Mexico skulle betale for muren et av de viktigste for Trump. Men i april modererte presidenten seg gjennom en tweet:

«Til slutt skal Mexico få betale på en eller annen måte, men det vil bli på et senere tidspunkt slik at vi kan få startet å bygge den sårt tiltrengte muren», skrev Trump da det var klart at administrasjonen hans foreslo for Kongressen at muren ble en post på statsbudsjettet.

Trumps budsjett for 2018 inkluderer 1,6 milliarder dollar, tilsvarende 13,5 milliarder kroner etter dagens kurs, som skal gå til bygging av 118 kilometer mur i delstaten Texas.

Mexico slår tilbake: Vil ikke betale muren til Trump

SOLPANEL: Det er ikke frigitt hvilke selskaper som er med i anbudsrunden. Dette bildet er et annet fra Gleason Partners versjon av Mexico-muren. Trump har sagt at han ønsker å legge på solpanel på muren langs hele grensen. Foto: , AP

Kan ikke bygge langs hele grensen

Pengene som så langt er klarert fra Kongressen er nok til å dekke prototypene som skal bygges i sommer.

Vitiello innrømmet at det ikke er realistisk å bokstavelig talt bygge en mur langs hele grensen. Det er noen områder der det ikke er nødvendig, mener han:

– Det handlet om drøyt 200 kilometer av det vi har vurdert, på grunn av innsjøer, fjellområder og dype kløfter. Det er rett og slett ikke praktisk å ha mur der, sa Vitiello ifølge The Guardian.

Dobbelt så dyrt: Dette kan bli prislappen på Trumps omstridte mur

Gir ikke innsyn

Fristen for å legge inn anbud på murbygging- og utforming utløp i april.

USAs myndigheter har ikke oppgitt hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag, men flere har villig delt ut opplysninger om sine forslag, melder NTB.

De offisielle kravene inkluderer at muren må kunne stå imot hakke og slegge i minst én time og være designet slik at folk ikke skal kunne grave tunneler under den.