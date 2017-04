Fikk tvillinger med to ukers mellomrom

LaTroya Woolridge hadde aldri forventet at tvillingene skulle bli født med to ukers mellomrom. Men det var det som skjedde.

LaTroya var gravid i 24. uke da hun plutselig fikk voldsomme rier.

– Det var den mest skremmende opplevelsen jeg har hatt, sier LaTroya Woolridge til magasinet People.

Mannen Arthur var utenbys og hun måtte selv kjøre til sykehuset i Texas i øsende regnvær.

– Jeg var ikke en gang sikker på om jeg ville rekke sykehuset.

Bare 539 gram

Men det gjorde hun, og få minutter senere kom datteren Amara til verden. Hun veide bare 539 gram, og til å begynne fant ikke legene datterens hjerterytme.

KROPPSKONTAKT: Her får tvillingene kos av mamma og pappa. Foto: MEMORIAL HERMANN , CATERS NEWS

– Så da jeg så føttene hennes bevege seg ble jeg fylt av glede over at hun var i live, men jeg var redd for hva som skulle skje videre, forteller tvillingmammaen.

Fordi hun var så tidlig i svangerskapet - som vanligvis strekker seg over 40 uker - kjempet legene for at Amaras lillebror skulle holde seg i magen hennes så lenge som mulig.

De neste ukene skulle bli følelsmessige for LaTroya, som jobber som rådgiver på en videregående skole, og mannen Arthur som er i oljebransjen.

– Begge gråt vi flere ganger, samtidig som vi var rolige fordi vi visste at Amara hadde krefter til å fortsette å kjempe, forteller LaTroya.

Keisersnitt

Den 31. januar, på dagen to uker etter at Amara kom til verden, fikk LaTroya lett feber og legene bestemte seg for å forløse Arthur III med keisersnitt.

Han hadde hatt godt av å være lenger i mammas mage og veide 964 gram.

Ifølge legen Amber Samuel, som fulgte LaTroya, er det svært uvanlig at tvillinger fødes med så lang tid i mellom. Det skjer visstnok bare i en av 1000 tvillingfødsler.

Tvillingene, som fortsatt er på sykehuset. har lagt på seg og nå veier Amara 2,38 kilo mens Arthur III er oppe i 2,58 kilo.