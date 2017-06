Fem personer skutt og drept i Orlando

Fem personer er skutt og drept etter en skyteepisode i et forretningsbygg i Orlando i USA.

Sheriff Jerry L. Demings sier på en pressekonferanse mandag at politiet fikk melding om en pågående skyteepisode like etter klokken 08.00 mandag morgen.

Fem personer er bekreftet døde, hvorav fire av ofrene er menn, og én kvinne.

– Skyteepisoden skjedde i lokalene til en bedrift som hovedsakelig selger utstyr til campingbiler. Tre menn og en kvinne var allerede døde da vi kom til stedet. En mann ble fraktet til sykehus, hvor han senere døde som følge av skadene, sier Demings.

Hadde kniv og håndvåpen



Han bekrefter at gjerningsmannen også var død da politiet kom til stedet.

– Gjerningspersonen var en 45 år gammel mann. Han var bevæpnet med kniv og et håndvåpen, men vi har ingen grunn til å tro at han benyttet seg av kniven, sier han.

På pressekonferansen avviser politiet at det dreier seg om terror. Gjerningsmannen fikk ifølge sheriff Demings sparken fra bedriften i april i år.

Ordfører Theresa Jacobs i Orlando var også til stede på pressekonferansen, og roste det lokale sheriffkontoret for deres raske respons på situasjonen.

– Vi er et lokalsamfunn som bryr seg, og som vil vise omsorg for de familiene som har mistet sine kjære i dag, sa Jacobs.

Et år siden Orlando-massakren

Ifølge den lokale TV-kanalen WFTV er etterforskere fra FBI på stedet. TV-kanalen meldte tidlig at fem personer, inkludert gjerningspersonen, var være drept.

Bilder fra stedet viser en rekke politifolk samlet på en parkeringsplass ved flere lagerbygninger i en industrisone i utkanten av Orlando.

I en offisiell uttalelse sier Flordias guvernør Rick Scott at han ber innbyggerne om å be for familiene som er rammet av den tragiske voldshendelsen, og understreker at han har løpende kontakt med politiet, ifølge Click Orlando, News 6.

Mandag er det bare en uke til det er et år siden 49 personer ble drept av en mann bevæpnet med gevær og håndvåpen på nattklubben Pulse i Orlando. Orlando-massakren er den dødeligste skytemassakren i USAs historie.