Fem drept etter skyting på Florida-flyplass

NEW YORK (VG) 13 personer ble skutt, fem av dem drept, på den internasjonale flyplassen i Fort Lauderdale i Florida. Én gjerningsperson er pågrepet.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Politiet i Broward County, fylket hvor Fort Lauderdale ligger, melder på Twitter at fem personer er bekreftet drept og at åtte skadede er fraktet til sykehus.

Skytingen fant sted ved bagasjebåndene i terminal to ved Fort Lauderdale – Hollywood International Airport ved 18.55-tiden norsk tid.

Politiet bekrefter også at én person er pågrepet. Flere myndighetspersoner sier at man tror at det kun var denne personen som stod bak skytingen.

Etter pågripelsen skal flyplassen ha blitt klarert, og en rekke passasjerer som hadde rømt ut på rullebanen ble tatt inn igjen. Men så – etter kort tid – begynte mange å løpe ut på rullebanen igjen.

Borgermester Barabara Sharief opplyser at noen skal ha hørt skytelyder fra en parkeringsgarasje i nærheten. Politiet melder på Twitter at de har fått ubekreftede meldinger om nye skudd, og at det nå pågår et søk.

En evakuert person som CNN snakket med forteller at lydene gjorde at det brøt ut panikk.

Bilder fra stedet viser at tungt bevæpnet går fra etasje til etasje i parkeringsgarasjen.

Ukjent motiv

Florida-senator Bill Nelson sier i et intervju med CNN at den pågrepne mannen bar et ID-kort fra militæret, men at de foreløpig ikke vet om den er ekte.



Et vitne forteller til Fox News at skytteren var en slank mann med mørkt hår, trolig i 30-årene.

FRAKTES BORT: Her kjøres et av ofrene for skytingen bort fra flyplassen. Foto: Taimy Alvarez , AP

Det er et stort oppbud fra nødetatene på stedet. Også militære kjøretøy har tatt oppstilling utenfor flyplassen.

Norwegian flyr til Fort Lauderdale, men har i dag ingen flyvninger til eller fra Oslo registrert på flyplassens nettsider. Fort Lauderdale ligger like nord for Miami, og er med sine lange strender og varme klima et populært feriested.

Fra terminal to er det hovedsakelig flyselskapene Delta og Air Canada som flyr fra.