FBI må svare om Trumps Russland-kontakt

Samarbeidet medlemmer av Donald Trumps stab med Russland i valgkampen? Og ble Trumps telefon avlyttet? Det er spørsmålene FBI-direktør James Comey må svare på når han mandag møter til høring.

Den spesielle høringen i Representantenes hus starter klokken 15 i ettermiddag norsk tid. Senere blir det høring også i Senatets etterretningskomité om Trumps mulige bånd til Russland, som begge kamrene har fått i oppdrag å granske.

Tett kontakt

De amerikanske etterretningsorganisasjonene har tidligere åpent beskyldt Russland for å hacke Demokratenes nasjonalkomité og antydet at hackingen hadde til formål å hjelpe Trump til å vinne valget.

Samtidig er det avdekket at medlemmer av Trumps stab hadde tett kontakt med russere i løpet av valgkampen. Ifølge CNN vil Demokratenes representanter i komiteen forsøke å presse FBI-direktøren til å avsløre hva etterretningsorganisasjonen vet om disse kontaktene.

Leder for etterretningskomiteen, republikaneren Devin Nunes, sier det er klart at russerne forsøkte å påvirke valgkampen, og at komiteen skal vurdere om de også forsøkte å hjelpe Trump, melder NTB.

– Dette må vi komme til bunns i, sier han.

Avlytting

Den oppsiktsvekkende Twitter-meldingen, der Trump åpent anklager sin forgjenger Barack Obama for å ha avlyttet telefonen hans i valgkampen vil bli et annet sentralt tema i høringen. Obama har avvist de grove anklagene og selv sentrale republikanske representanter har sådd tvil om presidentens påstander.

Devin Nunes, fastslo fredag at det ikke finnes bevis for avlyttingspåstandene i de dokumentene som komiteen har fått fra justisdepartementet.

Trump har likevel nektet å gå tilbake på påstandene, og varslet at han vil legge frem konkrete bevis.

– Grunnløse beskyldninger

Nå krever representanter for begge partier at FBI-direktøren benytter høringen til å legge avlyttingssaken død en gang for alle.

– Hvis han offentlig avviser disse påstandene vil det sende en klar beskjed til presidenten at han ikke kan komme med grunnløse beskyldninger uten å bli tatt, sier Demokratenes fremste representant i komiteen, Adam Schiff til CNN.

Den republikanske representanten Tom Cole mener Trump må be Obama om unnskyldning, dersom han ikke kan legge frem overbevisende dokumentasjon på sine påstander.